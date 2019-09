PS sanoo Irakin vakauttamisen olevan Suomen etu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän mukaan vierastaistelijoiksi lähteneiden paluu on estettävä.

– Perussuomalaiset kannattavat Isisin vastaisen koalition tukemista jo moraalisistakin syistä. Irakin vakauttaminen on Suomen ja tietysti koko maailman etu, kun Irakin olot luodaan sellaisiksi, että siellä voi elää turvallisesti.

– Tällä toiminnalla torjutaan terrorismia ja muita vuoden 2015 kaltaisen massasiirtolaisuuden tuomia ongelmia, joita Suomessa vieläkin valitettavasti ratkotaan, Jari Ronkainen sanoi perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmäpuheessa.

Eduskunta käsittelee torstaina viidettä kertaa Suomen osallistumista turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa.

– Isisin vastaisen koalition, johon Suomi kuuluu, tulokset ovat olleet erittäin hyviä. Kaikki Isisin hallinnoimat alueet on vapautettu Irakissa ja Syyriassa. On kuitenkin tärkeää, että maita ei jätetä oman onnensa nojaan, sillä Isisin ideologialle löytyy näissä maissa vielä kannatusta. Tällaista ideologiaa vastaan taistelua on syytä siis jatkaa, Ronkainen totesi.

Selonteossa todetaan, että Isisin vastaisen koalition keskeinen tehtävä on Isisin riveihin lähteneiden vierastaistelijoiden rajat ylittävän liikkumisen estäminen.

– Perussuomalaiset haluaakin hallitukselta tiukkoja toimia vierastaistelijoiksi Suomesta lähteneiden paluun estämiseksi kaikin mahdollisin keinoin – tarvittaessa lakeja muuttamalla. Vierastaistelijat ovat merkittävä turvallisuusuhka kansallisesti, Ronkainen sanoi.

Suomalaiset sotilaat osallistuvat Irakissa koulutus- ja neuvonantotehtäviin, eivät suoraan sotilaalliseen toimintaan.

– Tämä on hyvä lähtökohta varsinkin nyt, kun suora aseellinen sota on Isisin alueiden vapauttamisen myötä ohi. Turvallisuusvastuu pyritäänkin siirtämään ajan kuluessa Irakin omille joukoille, mutta alue ei vielä ole tähän valmis, vaan tukea tarvitaan, Ronkainen korosti.

– Suomalaisten antama ammattimainen koulutus on laadukasta, ja siitä saamme kiittää Puolustusvoimien todella tasokasta osaamista.

Hänen mukaansa koulutus palvelee myös kouluttajaa. Suomalaiset joukot saavat Irakista korvaamatonta kokemusta monenlaisiin tilanteisiin.

– Onkin kiistämätön fakta, että Irakin turvallisuustilanne on kohentunut lähivuosina merkittävästi ollen nyt paras vuosikausiin. Tämä tarkoittaa, että muun muassa vuonna 2015 ja sen jälkeen Suomeen saapuneet irakilaiset turvapaikanhakijat voivat palata koteihinsa. On luonnollisesti lähdettävä siitä oletuksesta, että jokainen haluaa elää omassa kotimaassaan.

Ronkainen korostaa, että vapaaehtoinen paluu kuitenkin tökkii pahasti, eikä palautussopimusta ei ole vieläkään saatu aikaiseksi.

– Suomen tuleekin käyttää neuvotteluvalttina Irakin kanssa kaikkia mahdollisia keinoja palautussopimuksen luomiseksi. Suomi antaa Irakille erilaista taloudellista ja toiminnallista tukea, ja siitä pitää tehdä ehdollista. Mikäli Irak ei suostu ottamaan kansalaisiaan vastaan, tuki lopetetaan.

Perussuomalaisten mielestä ihmisiä pitää auttaa kotimaassaan sellaisten olosuhteiden saavuttamiseksi, joista ei tarvitse paeta.

– Se on kaikkien kannalta kestävin tapa auttaa. Siksi kannatamme Suomen osallistumisen jatkamista Isisin vastaisessa toiminnassa.