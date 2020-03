PS vetää välikysymyksen pois

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on päättänyt vetää pois välikysymyksen hallituksen turvapaikkapolitiikasta.

Hallituksen oli määrä vastata 11. maaliskuuta jätettyyn välikysymykseen huomenna. Perussuomalaiset perustelee päätöstään koronatilanteella.

– Hallituksella on ollut vaikeuksia osoittaa toimintakykynsä koronakriisin selättämiseksi ja perussuomalaiset haluaa välikysymyksen poisvetämisellä sanoa hallitukselle, että nyt on aika toimia. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on valmis tukemaan yhdessä rintamassa kaikkia toimia kriisin selättämiseksi, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio toteaa.

– Palaamme asiaan kriisin jälkeen. On selvää, ettemme ole hallituksen turvapaikkapolitiikkaan tyytyväisiä. Vaadimme vastuullista turvapaikkapolitiikkaa myös poikkeusoloissa, Tavio jatkaa.

Välikysymyksessä vaadittiin vastauksia Suomen linjaan Kreikan ja Turkin välisessä siirtolaiskriisissä ja Suomen toimenpiteitä, mikäli siirtolaiskriisi saavuttaa Suomen rajat.

– Euroopan maat ovat sulkeneet koronan vuoksi rajansa. On kuitenkin huomioitava, että vaikka Suomessa henkilöliikenne suljettiin, hallituksen linja on ollut päästää turvapaikanhakijat edelleen maahan, Tavio sanoo.