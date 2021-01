PS vaatii rajaa ”ideologiselle pelleilylle”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puoluesihteerin mielestä suomalaisia ei saa syyllistää rasisimilla ja vihapuheen vastaisiin kampanjoihin pitää suhtautua kielteisesti.

Perussuomalaiset julkisti kuntavaaliohjelmansa Asiat tärkeysjärjestykseen tänään maanantaina.

– Veronkorotusten tie on käyty loppuun, perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos linjasi esitellessään kuntavaaliohjelmaa työmiehen tuumaustunnilla.

Grönroos sanoi, että Suomessa on ennätyskorkea veroaste maailman tasolla ja silti yhä useampi kokee, että maksetuille verorahoille ei saa vastinetta.

– Veroja korottamalla suomalaisten asema ei parane, vaan se alkaa jo huonontumaan. Tämän takia meidän täytyy laittaa asiat tärkeysjärjestykseen, Grönroos sanoi.

Perussuomalaisten mielestä kuntien on keskityttävä suomalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen ja leikattava toissijaisista, turhista ja vahingollisista menoista.

Palvelujen tuotannossa kuntien pitää huolehtia siitä, että paikallisten ja kotimaisten yritysten on mahdollista osallistua tarjouskilpailuihin.

Grönroosin mukaan perussuomalaisilla ei ole poliittisia intohimoja sen suhteen, pitääkö palvelun olla kunnan itse tuottama vai yksityiseltä yritykseltä ostama.

– Kaikki kunnan tuottamat palvelut täytyy tapauskohtaisesti harkita, tuottaako kunta itse vai ostetaanko yksityiseltä yrittäjältä. Hankitaan kunnalle palveluita sillä tavoin, että veronmaksaja hyötyy eniten, Grönroos sanoi.

Puoluesihteeri linjasi, että sähkö- ja vesilaitokset ovat luonnollisia monopoleja, eikä kuntien pidä niitä yksityistää.

”Emme ole lobbareiden juoksupoikia”

– Kaverikapitalismi, kähmintä ja suhmurointi saadaan parhaiten loppumaan sillä tavalla, että äänestetään korruptoituneet poliitikot vaihtoon, Grönroos sanoi.

Hänen mukaansa perussuomalaiset on koko kansan ja kaikkien kuntalaisten puolue.

– Me emme ole erityisryhmien tai firmojen lobbareiden juoksupoikia. Meidän tekemistä ei säätele se, mitä SAK, EK tai MTK huutelee jostain. Me toimimme itsenäisesti ja ajattelemme koko kunnan etua. Perussuomalaiset on tässä mielessä sitoutumaton ja korruptoimaton vaihtoehto, Grönroos paalutti.

Grönroos totesi, että Suomessa on vielä runsaasti kuntia, missä yksi ja sama puolue on pitänyt valtaa vuosikymmenestä toiseen ylivallalla eli siten, että yli puolet valtuutetuista on ollut samasta puolueesta.

– Etenkin tällaiset kunnat ovat ongelmallisia. Kun vuosikymmenestä toiseen pieni porukka pitää valtaa, niin poliitikkojen, virkamiesten ja firmojen välille syntyy epäterveitäkin liittolaissuhteita.

Grönroosin mukaan valtiolla on erittäin kunnianhimoinen ilmastopolitiikka ja sillä aiheutetaan jo nyt haittaa suomalaiselle teollisuudelle ja työllisyydelle.

– Kunnissa ei ole järkeä lähteä vetämään ainakaan valtiota tiukempaa ilmastopolitiikkaa. Tällä hetkellä monissa kunnissa on vedetty jo valtiota tiukempia ilmastolinjauksia.

”Sukupuoli-ideologiat valtaavat alaa”

Perussuomalaisten mielestä ”ideologiselle pelleilylle” on pistettävä jotain rajaa.

– Meillä on äänekkäitä ryhmiä, jotka vaativat jos jonkinlaisia ideologisia vouhkauksia niin valtion tasolla kuin kunnissa. Kuntien ei kuitenkaan pidä lähteä tällaiseen mukaan. Jossain monikulttuurisuushihhuloinnissa ei ole mitään mieltä, Grönroos sanoi ja jatkoi:

– Erilaiset sukupuoli-ideologiat valtaavat alaa. Ne johtavat siihen, että kuntien budjetointia tehdään teennäisen sukupuolitietoisesti. Toisaalta se johtaa siihen, että veronmaksajien rahaa laitetaan siihen, että katukylttejä muutetaan sukupuolineutraaleiksi eli poistetaan mies- ja naishahmot ja tehdään sukupuolineutraaleja hahmoja.

Grönroosin mukaan suvivirsi ja joulujuhlat kuuluvat suomalaiseen kulttuuriin.

– Kouluissa ei saa antautua ammattiloukkaantujille, jotka vaatisivat kaikkea suomalaista kulttuuria esittävää poistettavaksi, Grönroos sanoi.

Hänen mukaansa nykyisin rasisminvastaiset kampanjat ja vihapuheen vastainen taistelu ovat muotia.

– Näissäkin pitää laittaa jarrua päälle. Suomalaisia ei saa lähteä syyllistämään turhalla rasismisyyllistämisellä. Myös vihapuheen vastaisiin kampanjoihin pitää suhtautua erittäin kielteisesti, sillä niillä pyritään vain vaientamaan vapaata keskustelua yhteiskunnallisista asioista, Grönroos näki.

Suureen rakentamiseen suhtauduttava kriittisesti

Myös liikennerakentamisessa tulisi Grönroosin mielestä unohtaa turha ideologisuus ja rakentaa liikennettä sujuvan liikenteen näkökulmasta. Hänen mukaansa tällä hetkellä esimerkiksi raideratkaisuja ylikorostetaan rakentamisessa ja toisaalta yksityisautoilua rokotetaan turhan paljon.

– Velkaantuminen ylimitoitetuilla investoinneilla saa riittää, Grönroos linjasi.

Perussuomalaisten mielestä nyt ei ole aika rakentaa uusia kunnantaloja, pikaraitioteitä eikä ”konserttipalatseja”.

– Ylipäätään suurempaan rakentamiseen pitää suhtautua äärimmäisen kriittisesti. Varsinkin liikennerakentamiseen liittyy useasti ilmastopolitiikkaan liittyviä intohimoja, mitkä eivät välttämättä palvele kuntalaisten etuja.

Perussuomalaisten mielestä koulujen täytyy olla turvallisia paikkoja oppia.

– Kiusaamiseen pitää tarttua kovin ottein ja kouluissa tapahtumista rikoksista, pahoinpitelyistä ynnä muista, pitää tehdä kaikista rikosilmoitus eikä lähteä hyssyttelemään asioita, Grönroos sanoi.

Kuntien ei pidä ottaa pakolaisia eikä turvapaikanhakijoita

Grönroosin mukaan naapurimaa Ruotsissa on harjoitettu vuosikymmenet vastuutonta maahanmuuttopolitiikkaa.

– Suomen tie ei saa olla Ruotsin tie. Maahanmuuttoon perustuva väestönkasvu ei ole tervettä väestönkasvua. Kuntien pitää olla ottamatta kiintiöpakolaisia kuntiin. Kuntien pitää olla antamatta turvapaikkoja turvapaikanhakijoille. Kuntien pitää antaa selkeä signaali valtiolle, että maahanmuuttopolitiikkaa täytyy muuttaa, Grönroos linjasi.

Hänen mukaansa ”maahanmuuttajien hyysäämiselle” täytyy laittaa loppu kunnissa.

– Kuntien tulee lopettaa laittomasti maassa oleville annettavat palvelu. Pitäisi olla itsestäänselvää, että laittomasti maassa olevat pitäisi poistaa maasta eikä antaa näille mitään palveluita, Grönroos sanoi.

Myös maahanmuuttajien oman kielen ja kulttuurin tukeminen täytyy perussuomalaisten mielestä lopettaa, samoin kuin maahanmuuttajia suosiva positiivinen syrjintä.

– Monilla kunnilla on periaate, että jos tasavahvoja hakijoita hakee kunnan tehtäviin, kunnan tulee suosia maahanmuuttajataustaisia työnhaussa. Tämä on väärin ja tämä täytyy lopettaa. Suomalainen työtön jää nuolemaan näppejään siinä missä maahanmuuttaja voi hakea kaikkien muiden kanavien kautta töihin sekä maahanmuuttajat pääsee omissa kiintiöissään työharjoitteluihin ja työpaikkoihin, Grönroos sanoi.

Maahanmuuttajien kotouttamisen sijaan perussuomalaisten mielestä täytyy ryhtyä ajamaan kunnianhimoisesti paluumuuttoa.

Yhtä paljon ehdokkaita kuin demareilla

Grönroosin mukaan perussuomalaisten tavoitteena on ottaa kunnat takaisin ja seuraavissa eduskuntavaaleissa koko maa takaisin.

Puoluesihteerin mukaan perussuomalaisilla on tällä hetkellä pikkuisen vajaa 3 800 kuntavaaliehdokasta, mikä alkaa olla saman verran kuin puolueella oli viime kuntavaaleissa lopullisella ehdokaslista. Puolueen tavoitteena on 6 000-6 500 ehdokasta.

– Tähän meidän tavoitteeseen on matkaa, mutta meillä on suunnilleen saman verran ehdokkaita kuin lehtijuttujen perusteella demareillakin. Kilpailijoihin nähden meillä on hyvä tilanne, mutta oma tavoitteeseen nähden tarvitaan vielä työtä, Grönroos kertoi.