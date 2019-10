PS: Pelurihallitus sysää vastuun seuraajalleen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perussuomalaisten mielestä hoitajamitoituksen siirtymäaika on aivan liian pitkä.

– Siirtymäajan pituudella vastuu hoitajamitoituksen toteutumisesta sysätään seuraavalle hallitukselle. Antti Rinteen (sd.) hallitus pesee jo heti kätensä vanhusten asioista ja siirtää näin vastuun seuraavien kunta- ja eduskuntavaalien taakse. Mitä vaalipeliä. Todellinen pelurihallitus, kansanedustaja Arja Juvonen (ps.) paheksuu.

– Hallitus lupasi hoitajamitoitusta, jossa hoitajina toimivat ammattikoulutetut hoitajat, mutta toikin esityksen, jolla myös muut kuin sosiaali- ja terveydenhuollon koulutetut henkilöt pääsevät alalle, Juvonen jatkaa.

Hän muistuttaa, että ministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi 30. elokuuta Huomenta Suomi-ohjelmassa, että poliittinen linja on selvä ja jatkossa vain koulutettu hoitoalan henkilöstö on mitoituksen piirissä. Raja välillisen ja välittömän asiakastyön väliin on kuitenkin hankala ja hoitotyötä tullaan tekemään kaikin mahdollisin käsin.

– Avustaja- ja virikeporukka ei voi olla yksin vuorossa, mutta lakiesitys antaa mahdollisuuden siihen, että työvuorossa on esimerkiksi yksi koulutettu ja kuusi kouluttamatonta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöä, Juvonen laskee esityksen vaikutuksia.

– Yhteinen hätä on nyt tietysti se, mistä ihmeestä löytyy yli 4500 henkilöä hoivatyöhön. Lisäksi tarvitaan tuuraajajia ja sijaisia, joten kokonaistarve nousee yli 5 000 henkilöön. Odotettavissa on myös massiivinen tarve lisätyöntekijöistä eläköityvien tilalle. Alalta siirtyneet hoitajat on saatava takaisin. Se tehdään rahalla, Juvonen sanoo.

Hoitajamitoitus vesitetty lupauksiin nähden

Perussuomalaisten sosiaali- ja terveysvaliokuntaryhmä katsoo, että vaikka julkilausutut tavoitteet ovat sinänsä oikeansuuntaisia, esitetyt toimenpiteet sisältävät yksityiskohtia, joilla lupaukset on keskeisin osin vesitetty.

– Keskeinen ongelma nykytilanteessa on se, että sairaanhoitajat velvoitetaan tekemään perushoitoa varsinaisen sairaanhoitajan työn kustannuksella. Tähän perustason ongelmaan ei vaikuta olevan tulossa ratkaisua. Uudistuksen pitäisi lähteä siitä, että sairaanhoitajan on voitava keskittyä sairaanhoitajan vastuulla oleviin töihin, kuten lääkehoidon seurantaan, ja tiettyä pätevyyttä vaativiin tehtäviin on käytettävissä riittävät resurssit, kansanedustaja Kaisa Juuso (ps.) kritisoi.

– Kun kaikki ”välittömään asiakastyöhön” osallistuvat työntekijät lasketaan hoitajamitoitukseen, on riskinä, että kustannusten säästämiseksi mitoitus täytetään ainoastaan näennäisesti, palkkaamalla lisää halvimpien ammattiryhmien edustajia riippumatta siitä, mitkä oikeat tarpeet ovat, hän epäilee.

Ongelmiksi jäävät myös perussuomalaisten mukaan valvonnan jättäminen omavalvonnan varaan, riittämättömät koulutusmäärät sekä se, ettei hoitoalan työoloihin kiinnitetä riittävää huomiota.