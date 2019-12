PS-Nuoret: Hallitus on tuomassa Suomeen aikapommeja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Järjestön mielestä ISISin toimintaan osallistuneiden ihmisten tuominen maahan uhkaisi suomalaisten turvallisuutta.

Perussuomalaiset Nuoret vaatii, etteivät Suomen hallitus tai viranomaiset tuo Suomeen ISIS-terroristeja tai heidän perheenjäseniään.

– Pidämme hallituksen junailemaa päätöstä tuoda ISISin toimintaan osalliset ihmiset Suomeen käsittämättömän röyhkeänä loukkauksena suomalaisten turvallisuutta ja poliittista tahtoa kohtaan. Eikö hallitus näe suomalaisten turvallisuutta minkään arvoisena? kysyy järjestön hallituksen jäsen Henri Hautamäki tiedotteessa.

PS-Nuorten mielestä hallituksen päätös tuoda terroristijärjestön toimintaan osallistuneet ihmiset takaisin Suomeen on kansalaisten turvallisuutta vakavasti uhkaava.

– Hallitus on tuomassa suomalaisten keskuuteen ja lasten koululuokkiin sekä päiväkoteihin tikittäviä aikapommeja. Suomalaisten lasten turvallisuus on asetettava kaiken muun edelle, minkä vuoksi on välttämätöntä, että muutama kymmentä jihadistin alkua pidetään kaukana muista lapsista, toteaa järjestön varapuheenjohtaja Liina Veronica Isto.