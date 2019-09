PS-meppi teilasi ministerin ja Suomen EU-linjan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Laura Huhtasaari arvosteli Suomen hallitusta kansallisen edun laiminlyömisestä.

EU-myönteinen ja -kielteinen linja törmäsivät tiistaina Brysselissä pidetyssä Euroopan parlamentin perussopimusasioiden valiokunnan kokouksessa.

Kokouksessa eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) esitteli Suomen EU-puheenjohtajuuskauden ohjelmaa. Europarlamentaarikko Laura Huhtasaari (ps.) kritisoi Suomen hallituksen EU-poliittista linjaa sekä evästi Tuppuraista Britannian EU-eroon ja EU-laajentumiseen liittyvissä asioissa.

Huhtasaari kritisoi ministeri Tuppuraista ja Suomen hallitusta ”pakkomielteisen myönteisestä ja sovittelevasta EU-linjasta, joka laiminlyö kansallisen edun”.

– Kun ei vaadi EU:lta Suomen etua neuvotteluissa, saa maineen kilttinä tyttönä, jota ei kylläkään kuunnella, Huhtasaari moitti Tuppuraisen ja Suomen EU-linjaa.

Hänen mukaansa EU on kriisissä, jossa samaan aikaan unionista on lähdössä Britannian kaltainen nettomaksaja ja jäseniksi on pyrkimässä lukuisia Turkin ja Balkanin maiden kaltaisia varmoja nettosaajia.

Huhtasaari näkee Brexitin mahdollisuutena purkaa EU:n integraatiota ja aloittaa itsenäisten valtioiden välinen eurooppalainen yhteistyö. Samalla hän muistutti radikaaliin islamiin liittyvistä turvallisuusuhkista liittyen EU-laajentumiseen.

– Balkanin muslimialueilla Turkin ja Saudi-Arabian vaikutus islamiin on ollut jo vuosia huomattava ja radikalisoiva. Balkanin rooli laittomassa asekaupassa on suuri ja alueelta toimitettiinkin aseet Pariisin marraskuun 2015 terrori-iskuun, sanoi Huhtasaari.

PS-meppi toivoi Tuppuraisen ja Suomen edistävän linjaa, jossa EU laittaa pisteen laajenemiselle, keskittyy sisäisiin ongelmiinsa ja aloittaa toimivallan siirron jäsenmailleen.