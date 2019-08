PS:n mukaan Maria Ohisalon politiikka johtaa suuriin vaikeuksiin

Perussuomalaisten mielestä sisäministeri laittaa turvapaikanhakuoikeuden turvallisuuden edelle.

Perussuomalaisten kansanedustajat sanovat olevansa tyrmistyneitä sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) puheista, jonka mukaan turvapaikanhaku on perusoikeus, jota ei voi rajoittaa edes kansalaisten turvallisuuden nimissä.

– Jos poliitikko asettaa avoimesti vieraat omien edelle, täyttääkö se haittapoliitikon määritelmän, kansanedustaja Jani Mäkelä kysyy.

– Hän on vihreiden puheenjohtaja, joten hänen kantansa on vihreiden kanta. Hän on myös sisäministeri, ja niin kauan kuin on, hänen kantansa on myös hallituksen kanta. Tämä on siis sosialidemokraattien, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja ruotsalaisen kansanpuolueen yhteinen kanta, Mäkelä jatkaa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio arvioi, että Ohisalon politiikka johtaa suuriin vaikeuksiin.

– Onko Suomi selvinnyt satavuotiaaksi pitämällä rajat auki? Mihin oikeastaan armeijaakaan enää tarvitaan, jos maahan saa tulla joka tapauksessa kuka vain, Tavio kysyy.

– Avoimien rajojen politiikka johtaa Suomen osaksi Venäjää tai muslimimaiden siirtomaaksi. Jos kaikki pääsevät jatkossakin maahan sisäministeri Ohisalon toivomalla tavalla, niin kansallisvaltiota ei pystytä pitkässä juoksussa ylläpitämään, Tavio sanoo.

