PS leikkaisi vähemmän tarpeellisia menoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen täytyy Ville Tavion mukaan osaltaan toimia päättäväisesti kansalaisten suojelemiseksi.

– Italiassa on jo käynyt niin, että terveydenhuollon ylikuormittuminen estää sairastuneilta tarpeellisen hoidon saantia ja pahimmassa tapauksessa menetetään henkiä, jotka normaalioloissa olisi voitu pelastaa. Meidän tulee tehdä kaikkemme, että emme ajaudu Italian tilanteeseen, sanoi kansanedustaja Ville Tavio perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa eduskunnan keskustelussa valmiuslain käyttöönotosta.

Hänen mukaansa perussuomalaiset kannattavat nyt valmiuslakia ja sen kautta tehtäviä välttämättömiä toimenpiteitä.

– Tämä on kansakunnan yhteinen asia, joka ei katso poliittista ideologiaa, Tavio totesi.

– Poikkeusolot vaativat ihmisiltä pitkää pinnaa ja jaksamista. Terveydenhuollon työntekijät ovat jo valmiiksi raskaissa ammateissaan erityisen haastavan tilanteen edessä. Samoin poliisit, pelastustyöntekijät, rajavartijat ja useat muut ammattikunnat kantavat suurta vastuuta kansakuntamme onnistumisesta tässä kriisissä.

Tavio totesi, että erityisessä roolissa ovat myös työntekijät kaupan alalla sekä monet muut huoltovarmuuden kannalta välttämättömät työntekijät.

– Kaikkia tarvitaan poikkeusolojen arjen pyörittämiseen. Jokaisen työpanos on tärkeä ja jokainen voi auttaa omalla toiminnallaan.

Toissijaisista menoista rahaa suomalaisten auttamiseen

Tavion mukaan perussuomalaiset tukevat kaikkia sellaisia toimenpiteitä, joilla yritykset autetaan kriisin yli.

– Kun yritysten tulot jäätyvät, myös menojen on jäädyttävä. Myös työmarkkinaosapuolten on tässä tilanteessa syytä nähdä yhteinen etu ja puhaltaa yhteiseen hiileen. Samoin valtiontaloudesta tulee pitää huolta poikkeusoloissa. Verotulojen vähetessä valtion on oltava valmis toimimaan talouden turvaamiseksi.

Tavio sanoi puolueensa katsovan, että jokainen euro on kallis, kun talouttamme ja yhteiskuntaamme ylläpidetään kriisin oloissa ja jälleenrakennetaan sen jälkeen.

– Talouspolitiikan tulee olla näinä aikoina korostuneen vastuullista. Suomen on keskityttävä oman taloutensa rakentamiseen. Kehitysapumenot, moninaiset maahanmuuton kustannukset sekä poliittisten järjestöjen tuet ovat esimerkkejä menokohteista, joista pitää näissä oloissa leikata suomalaisen hyvinvoinnin puolustamiseksi, Tavio sanoi.

– Kun kriisiaikana valtion menot kasvavat huimasti, tulee samalla vähemmän tarpeellisia menoja leikata, hän jatkoi.