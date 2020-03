PS: Kaikki palaavat koronatestaukseen ja sairastuneet karanteeniin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perussuomalaisten mielestä hallituksen toiminta koronaviruksen suhteen on ollut varsin epäjohdonmukaista.

– Samaan aikaan, kun Uusimaa ollaan eristämässä muusta maasta, epidemia-alueilta palanneet matkailijat ovat päässeet palaamaan Suomeen käytännössä kontrolloimatta. STM:n johtaja Tuija Kumpulainen myönsi tämän keskiviikkona virheeksi, mutta tästä huolimatta hallitus ei ole muuttanut linjaansa, sanovat perussuomalaisten kansanedustajat Arja Juvonen, Kaisa Juuso ja Minna Reijonen.

Heidän mielestään hallitukselta puuttuu johtajuus tässäkin asiassa.

– Vastuuministeriä ei ole nimetty, ja vastuuta yritetään vierittää Finavialle ja henkilöille itselleen sen sijaan, että hallitus itse toimisi. Ulkoministeri (Pekka) Haavisto (vihr.) kertoi uskovansa, että ihmiset käyttäytyvät viisaasti ja ovat omaehtoisesti kaksi viikkoa karanteenissa. Samaan aikaan palaavat matkustajat ovat menneet kauppaan ja matkustaneet julkisilla kulkuvälineillä kotiin.

Tänään perjantaina Suomeen saapuvat ensimmäiset kolme ulkoministeriön organisoimaa palautuslentoa Kyprokselta ja Portugalista. Koska palautuslennot saapuvat, toimenpiteillä on kiire.

– Saapujien aikataulu on nyt tiedossa. On sekä saapuneiden itsensä, heidän läheistensä että koko suomalaisen yhteiskunnan etu, että kaikki testataan ja sairastuneet asetetaan valvottuun karanteeniin. Jos hallitus toimii nyt ja ryhtyy tartuntatautilain mahdollistamiin toimenpiteisiin, ministereillä on asiassa perussuomalaisten täysi tuki.