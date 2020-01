PS huolissaan juomaveden yksityistämisestä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

PS-edustajan mukaan hallituksen on puututtava suunnitelmiin vesiyhtiöiden myynnistä.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio on huolissaan siitä, että pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus näyttää sallivan vesilaitoksien siirtämisen yksityisomistukseen.

Tavio katsoo, että hallituksen tulee puuttua suunnitelmiin vesiyhtiöiden myynnistä. Hän korostaa, että vedenjakelu on luonnollinen monopoli, joka kannattaa pitää julkisessa omistuksessa.

– Suomalaiset kotitaloudet ovat tottuneet saamaan edullista juomavettä kraanasta. Onko suihkussa käyminen tulevaisuudessa luksusta, josta kansainväliset yritykset käärivät voittoa, Tavio kysyy.

Hänen mielestään yhteiskunnan omistamista vesilaitoksista luopuminen on vaarallinen suunta.

Tavion mukaan Jyväskylässä on tekeillä Suomen suurin vesihuollon yksityistäminen, sillä kaupunki on myymässä yhtiöstään 30–40 prosentin osuutta. Kauppa olisi toteutuessaan ensimmäinen laatuaan. Tähän asti yksityinen omistus muutamissa pienemmissä vesilaitoksissa on ollut merkitykseltään vähäistä ja rajoittunut pieniin kuntiin.

– Vaarana on kuluttajahintojen jyrkkä nouseminen samaan tapaan kuin sähköverkkoliiketoiminnassa on Caruna-kaupanteon jälkeen nähty, Tavio moittii.

Tavio on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen. Perussuomalaisten mielestä Suomessa on tärkeää pitää mielessä, että puhtaat vesivaramme ovat maailmanlaajuisesti harvinaislaatuinen aarre.