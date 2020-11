PS: Hallituksen aatteet ja ideologia leimaavat selontekoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tom Packalénin mielestä Suomen on vältettävä joutumista suurvaltojen pelinappulaksi.

Perussuomalaisten kansanedustajan Tom Packalénin mukaan ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon perinteiset turvallisuusuhat ja Suomen tavoitteet ovat pitkälti samoja kuin 2016 selonteossa. Keihäänkärkinä ovat edelleen valtiollinen itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus.

Selonteon arvopainotukset ovat Packalénin mukaan kuitenkin huomattavan erilaiset kuin edellisessä selonteossa.

– Sisältöä leimaavat vahvasti hallituksen aatteet ja ideologia. Tärkeimmäksi teemaksi selonteossa nousevat ihmisoikeudet, mutta myös ilmastonmuutoksen hillintä ja sen näkeminen turvallisuusasiana erottuu osakseen, Tom Packalén sanoi perussuomalaisten ryhmäpuheessa eduskunnassa.

Selonteossa terrorismi ja väkivaltainen radikalisoituminen mainitaan muutamaan otteeseen, mutta selonteko ei kuitenkaan ota laajemmin kantaa jihadismin ja ääri-islamin rooliin ulko- ja turvallisuuspoliittisena uhkana.

– Olemme vasta saaneet todistaa islamistista terroria muutama viikko sitten. Jihadismi ja ääri-islamistinen väkivalta ovatkin yksi merkittävimmistä ulkoisista uhista, sillä Ranskan tapahtumilla pyrittiin kiistatta iskemään demokratian ja länsimaisten arvojen ytimeen, Packalén sanoi.

EU:n puolustuspolitiikan määränpää kateissa

Packalénin mielestä toinen liian vähäiselle huomiolle jäänyt asia on Euroopan ulkopuolelta tulevat muuttovirrat, jotka tulisi nähdä vakavampana ulkoisena uhkana valtioiden turvallisuudelle.

– EU:n kehityksen ja toimintakyvyn osalta selonteko maalailee liian ruusuisia kuvia. Selonteossa sanotaan, että EU on pysynyt yhtenäisenä haasteellisista kysymyksistä huolimatta. Tästä ei voi olla täysin samaa mieltä. EU:n kehitys on sisältänyt vakavia kriisejä, eikä integraation syventäminen ole ratkaissut ongelmia.

Myöskään EU:n puolustuspolitiikka ei ole ollut kovinkaan tuloksellista tai vaikuttavaa.

– Määräänpää on kateissa ja jäsenmailla on hyvinkin erilaiset käsitykset puolustuspolitiikan strategisista tarpeista. Oman haasteensa tähän on tuonut myös Iso-Britannian ero EU:sta.

Suomeen kohdistuu Venäjän ja Kiinan kybertiedustelua

Packalénin mukaan toimintaympäristön muutoksen myötä suomalaiset ovat entistä alttiimpia uusille uhkille. Packalén nostaa esimerkiksi Suomeen kohdistuvan Venäjän ja Kiinan harjoittaman aktiivisen kybertiedustelun.

– Suomi sijaitsee suurvaltojen näkökulmasta strategisesti ja maantieteellisesti merkittävällä alueella. Suomen tuleekin välttää joutumasta suurvaltojen välisen kaupankäynnin pelinappulaksi, Packalén linjaa.

Perussuomalaisten mielestä ulko- ja turvallisuuspolitiikan ei pidä muuttua arvoposeeraamiseksi, vaan johtavana keihäänkärkenä on oltava valtiollinen itsenäisyys, alueellinen koskemattomuus sekä Suomen ja suomalaisten turvallisuus.

– Tarvitsemme päämäärätietoista, uskottavaa ja suunnitelmallista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja sen ohjausta – emme ideologisia arvopuheita, Packalén sanoi.