PS: Hallituksella vakaa aikomus tuoda jihadistinaiset Suomeen

Perussuomalaisten puheenjohtajan mukaan kukaan ei ota vastuuta seurauksista.

Yle uutisoi eilen, että hallituksella on laajempi suunnitelma ISIS-perheiden tuomiseksi Suomeen, kuin mitä on annettu ymmärtää.

Ilta-Sanomien tuoreiden tietojen mukaan muun muassa Suomen sosiaaliviranomaiset ovat jo pitkään olleet valmiudessa jakamaan palaavat perheet. Lehden mukaan Helsinki-Vantaan lentoasemalla on myös varattu VIP-tiloja tulijoiden varalle.

Perussuomalaisten kansanedustaja, puolueen varapuheenjohtaja Riikka Purran mukaan suunnitelma näyttää olleen monien tiedossa jo pitkään.

– Ilta-Sanomat kertoo tänään asioita, joista aika monilla on ollut tieto jo jonkin aikaa. Näin se tieto pieninä murusina kootaan yhteen ja viimein tarjoillaan kansalaisille. Mutta liian myöhään, sillä mitään ei enää muuteta – kaikki on valmista. ISIS-naiset ovat tulossa, Purra toteaa.

Perussuomalaiset ovat arvostelleet jo pitkään ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toimintaa ISIS-perheiden tuomiseksi Suomeen. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on valmiudessa välikysymyksen jättämiseen, jos ja kun Haavisto nimitetään myös uuteen hallitukseen ulkoministeriksi tänään.

– Kaiken evidenssin valossa on ilmiselvää, että Haavisto on pitänyt sekä eduskuntaa että suurta yleisöä pilkkanaan. Alusta lähtien on ollut selvää, että hallituksella on vakaa aikomus ja suunnitelma tuoda jihadistinaiset Suomeen, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo.

Halla-aho huomauttaa, että Suomi ei muista pohjoismaista poiketen ole saanut edes ISIS-taistelijoita oikeuteen tai peruutettua kenenkään oleskelulupaa tai kansalaisuutta.

– Yhtäkään nyt Suomeen tuotavaa ISIS-naista ei saada eikä edes pyritä saamaan vastuuseen mistään. He voivat jatkaa täällä ”normaalia” elämäänsä ja myrkyllisen ideologiansa levittämistä. Kukaan ei ota vastuuta seurauksista, Halla-aho jatkaa.

– Jos ISIS-naisten tuominen Suomeen on hallituksen mielestä ylevä teko, miksi sitä pitää salailla kieroilulla, Halla-aho kysyy.