PS-edustajat: ”Postin päätös johdon ökypalkkioista härski”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

PS-kansanedustajat kritisoivat Postin johdon palkkioita.

Perussuomalaisten mukaan Postissa on päätetty palkita yhtiön ylimpiä johtajia vuosina 2020, 2021 ja 2022 erityisillä 2X-bonuksilla, jossa maksimipalkkio on 60 prosenttia vuosipalkasta.

– Maailmantalous on syöksymässä kohti historiallista taantumaa. Postin päätös ylimmän johdon ökypalkkioista on härski tässä tilanteessa. Kaikkien on osallistuttava talkoisiin, jotta Suomi saadaan jaloilleen. Tämä koskettaa myös valtionyhtiöiden johtoa, kansanedustaja Mari Rantanen sanoo.

Postin edellinen toimitusjohtaja Heikki Malinen erosi tehtävästään kohun saattelemana viime syksynä. Malinen nautti 82 313 euron kuukausiansiota samalla kun Posti ilmoitti siirtävänsä noin 700 pakettilajittelun työntekijää halvemman työehtosopimuksen piiriin.

Posti hankki myös 30 000 euron golf-osakkeen samaan aikaan, kun se kävi työntekijöiden irtisanomiseen johtaneita yt-neuvotteluita.

– Malinen luopui tuolloin kahden kuukauden palkastaan. Moni yrityksen toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen on näyttänyt esimerkkiä luopumalla palkkioistaan koronaviruksen aiheuttaman taloustilanteen takia. Postinkin tulisi tehdä juuri päinvastoin kuin se nyt tekee, kansanedustaja Rami Lehto katsoo.

Perussuomalaiskaksikon mukaan Postilla on muukin rooli kuin pelkästään osana valtion tuottavaa yrityssalkkua.

– Valtio-omisteisella yrityksellä on yhteiskuntavastuu eikä sen pidä tuijottaa pelkkää tulosta. Nyt on erityisen tärkeää pitää huolta henkilöstöstä. Toimiva postilaitos on myös iso osa huoltovarmuutta, Rantanen ja Lehto muistuttavat. Molemmat ovat Postin hallintoneuvoston jäseniä.