PS-edustaja: Pakolaissopimus neuvoteltava uudelleen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Mari Rantanen esittää Geneven pakolaissopimuksen uudelleen neuvottelua.

Turkki ilmoitti viime viikolla, ettei se aio enää pysäyttää rajoillaan Eurooppaan hakeutuvia siirtolaisia.

– Turkin ilmoitus on selvä signaali siirtolaisille ja koko Euroopan on varauduttava maahantulijoiden määrän kasvuun. Kyse ei ole pelkästään Syyrian sotaa pakenevista, vaan tulijoissa on jopa vuosia Turkissa oleskelleita afganistanilaisia, irakilaisia, pakistanilaisia, marokkolaisia ja muita, kansanedustaja Mari Rantanen (ps.) toteaa.

YK:n pakolaissopimus eli Geneven sopimus vuodelta 1951 luotiin toisen maailmansodan jälkeen Euroopan sisäisen pakolaisongelman ratkaisemiseksi. Vuoden 1967 lisäpöytäkirjalla sitä laajennettiin koskemaan myös muita maailman pakolaisia.

– Maailma on muuttunut 50 vuodessa melkoisesti ja tilanne oli tuolloin hyvin erilainen. Sopimus luotiin systemaattisen joukkotuhonnan uhrien suojelemiseksi, ei taloudellisen siirtolaisuuden väyläksi, Rantanen sanoo.

Kreikka on väliaikaisesti sulkenut rajansa ja lopettanut turvapaikkahakemusten vastaanottamisen. Rantasen mukaan Kreikka on kestämättömän tilanteen edessä Turkista johdetun siirtolaispaineen myötä.

– Nykyinen järjestelmä ei ole kestävällä pohjalla ja johtaa pahimmillaan tilanteen kriisiytymiseen, kuten Kreikassa nyt nähdään. Pakolaisjärjestelmän ongelmat on voitava käsitellä kiihkottomasti ja ratkaisukeskeisesti, Rantanen sanoo.