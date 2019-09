PS-edustaja: Milloin Maria Ohisalo aloittaa työnsä?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mari Rantanen on huolissaan Hätäkeskuslaitoksen tietojärjestelmän puutteista.

Perussuomalaisten kansanedustaja Mari Rantanen perää sisäministeri Maria Ohisalolta (vihr.) toimia hätäkeskuslaitoksen tietotekniikkajärjestelmissä ilmenneiden vakavien häiriöiden korjaamiseksi.

– Kysyisinkin, milloin sisäministeri Ohisalo aikoo aloittaa oman hallinnonalansa eli sisäisen turvallisuuden tehtäväkenttään kuuluvat työt? Ja milloin Ohisalo ryhtyy korjaamaan kriisiytynyttä Hätäkeskuslaitoksen tilannetta, jossa sakkaa sekä tietojärjestelmä että henkilöstön jaksaminen, Rantanen tiedustelee blogissaan.

– Edellä mainittu yhdistelmä voi johtaa lopulta vakaviin seurauksiin, joita ei voi korvata millään toimilla. Tuhoisuutta lisää se, jos poliittinen ohjaus ja vastuu ei luo selkärankaa, joihin ongelmissa voisi nojata.

Erica on tämän vuoden aikana kaikissa hätäkeskuksissa käyttöön otettu tietojärjestelmä.

– Jo alusta asti järjestelmästä on ollut harmia koko auttamissysteemille sillä puheluun vastaava päivystäjä ei pysty vaikuttamaan järjestelmän hälyttämiseen, Rantanen kertoo.

Lisäksi järjestelmän hälyttämät vasteet ovat Rantasen mukaan olleet usein ylimitoitettuja ja viranomaisten yksiköt kiinni tehtävissä ”turhaan”.

– Järjestelmän käyttöönotto on aiheuttanut myös työn kuormituksen lisääntymistä ja hätäkeskuspäivystäjien työssä jaksaminen ja työhyvinvointi on ollut koetuksella, Rantanen kirjoittaa.

Rantanen on tehnyt kesäkuussa asiasta kirjallisen kysymyksen sisäministeri Ohisalolle.

– Vastauksen mukaan tilannetta seurataan. Nyt kuitenkin Yle uutisoi, että järjestelmässä on ollut vakavia puutteita ja järjestelmä on ollut pois käytöstä osan aikaa ja hätäpuheluja on otettu vastaan vanhalla järjestelmällä, johon kaikilla päivystäjillä ei ole koulutusta, Rantanen toteaa.