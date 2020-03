PS-edustaja kieltäisi hengityssuojainten viennin

Kansanedustaja Mika Niikko on huolissaan suojavarusteiden saatavuudesta.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Mika Niikko kääntäisi päätöksentekijöiden katseet nyt suojavarusteiden riittävyyteen, erityisesti hengityssuojaimien saannin turvaamiseen.

–Nyt suomalaiset tukkuliikkeet myyvät ulkomaille ja tässä on riskinä se, että suojavarusteita, erityisesti hengityssuojaimia ei riitä terveydenhuollon käyttöön pitkällä aikavälillä. Monissa maissa kuten Saksassa tämäntyyppisten tuotteiden maastavienti on kielletty, hän sanoo.

Yhdysvaltain tautikeskus CDC on todennut sivuillaan, että hengityssuojien käyttö on välttämätöntä terveydenhuollon työntekijöille; ihmisille, jotka hoitavat sairasta sukulaista ja niille, joilla on koronavirukseen viittaavia oireita. Esimerkiksi Wuhanissa kasvosuojien käyttö on määrätty pakolliseksi.

– Hengityssuojaimet ovat ratkaisevan tärkeitä potilaita hoitaville terveydenhuollon henkilöille ja niitä tulisi myös suositella perheenjäsenille, joiden on hoidettava sairaita, toteaa Niikko.

Hän pitää Taiwanin toimia hyvänä esimerkkinä tehokkuudesta.

– Yksi sen toimista oli rajoittaa hengityssuojaimien vientiä pois maasta, matkustuskieltojen ja karanteenien ohessa. Taiwan oppi SARSin aiheuttamasta epidemiasta 17 vuotta sitten. Se oli Kiinan ja Hongkongin jälkeen kolmanneksi eniten kärsinyt alue, kertoo Niikko.

Hänen mukaansa nyt on tehtävä ennaltaehkäiseviä toimia ja turvata suojavarusteiden, erityisesti hengityssuojainten saatavuus Suomessa.

– Hengityssuojaimien myynti rajojen ulkopuolelle tulisi pikimmiten kieltää, toteaa Niikko.