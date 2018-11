PS: Antti Rinteen lausunto täysin vastuuton

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomalainen metsäteollisuus ja sen työpaikat tulee turvata, sanoo perussuomalaiset.

Perussuomalaiset toteaa, että Suomen Ilmastopaneelin toimijat ovat Kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n innoittamana todenneet, että etenkin metsähakkuita pitäisi rajoittaa voimakkaasti Suomessa, jotta ilmastonlämpeneminen voitaisiin edelleen pitää 1,5 asteessa esiteolliseen aikaan verrattuna.

– Tämän jälkeen julkisuudessa on sekä eräiden muiden tutkijoiden, että poliitikkojen suulla kuultu samanlaista ”mantraa”. Eräs tällainen toimija on ollut SDP ja sen puheenjohtaja Antti Rinne. Hänen mielestään ”Me hakkaamme liian paljon suhteessa hiilinieluun. Suomeksi se tarkoittaa sitä, että puun käyttöä kertakäyttötuotteisiin ja polttoaineisiin pitää uudelleen harkita.” Itse asiassa koko vihervasemmisto on tästä ollut samaa mieltä, perussuomalaiset sanoo.

– Tämä edellä mainittu lausunto on meidän perussuomalaisten mielestä täysin vastuuton, sillä se vaarantaa sekä Suomen teollisuuden työpaikat, että etenkin nyt käynnissä olevat tehdashankkeet. Perussuomalaisten politiikan keskeisenä kantimena on aina ollut: Ensin suomalainen työ ja yrittäminen, jos sitten aikaa ja rahaa jää, niin maailman parantaminen, toteaa kansanedustaja Toimi Kankaanniemi (ps.).

Lisäksi perussuomalaiset muistuttaa, että ”jos me emme Suomessa tee tuotteita markkinoille, niin joku muu tekee. Se ei ole ekoteko.”