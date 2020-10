Pron väitetään painostavan tukilakkoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Telian mukaan ammattiliitto käyttää yhtiön henkilöstöä omien poliittisten intressiensä ajamiseksi.

Ammattiliitto Pro on asettanut Teliassa kaikkia toimihenkilöitä koskevan tukilakon 4.–6. marraskuuta.

Taustalla on riita Suomen Kotidatassa sovellettavasta työehtosopimuksesta.

Telian mukaan lakko voi vaikuttaa muun muassa asiakaspalvelun ruuhkiin ja kauppojen aukioloihin. Yhtiö hämmästelee ammattiliiton toimintaa, sillä asiassa on jo saatu työtuomioistuimen päätös.

– Olemme äärimmäisen pahoillamme sekä asiakkaidemme että työntekijöidemme puolesta tästä tilanteesta. Pron toiminta on hyvin erikoista ja erityisen ikävää on Telian henkilöstön hyväksikäyttäminen Pron poliittisten intressien vuoksi, Telian asiakaskanavista vastaava johtaja Tuula Heikkinen toteaa tiedotteessa.

– Pro on painostanut liitosta erottamisen uhalla Telian työntekijöitä aikaisemminkin laittomaan lakkoon, Heikkinen jatkaa.

Hän huomauttaa, että Telian työehtosopimustilanne on selkeä.

– Sovellamme ICT-alan työehtosopimusta, koska Telia on järjestäytynyt Paltaan ja työntekijämme toimivat ICT-alan tehtävissä. Työehtosopimus ja työrauhavelvoite ovat voimassa. Kotidata on järjestäytynyt päätoimialansa mukaisesti Kaupan liittoon ja on siten Kaupan työehtosopimuksen piirissä. Kiista työehtosopimuksen soveltamisalasta ratkesi jo syyskuun alussa työtuomioistuimen linjauksella, Tuula Heikkinen sanoo.

Ammattiliitto Pro on perustellut toimintaansa myös väitteillä Kotidatassa sattuneista väärinkäytöksistä.

– Käymme Kotidatan kanssa säännöllistä keskustelua, ja olemme käsitelleet yhdessä myös Pron esittämiä väitteitä. Kotidata on toimeenpannut aktiivisesti korjaavia toimenpiteitä tarvittaessa, eikä koville syytöksille nähdä tällä hetkellä perustaa, Tuula Heikkinen sanoo.

LUE MYÖS:

Prolta lakkovaroitus Elisaan ja Teliaan – Palta: Haikäilemätöntä (VU 30.10.2020)

Surullinen case #Kotidata laajenee – nyt tukilakkoja mm. operaattoreihin. Jos työehtosopimuksilla ostetaan työrauhaa, mutta saadaan tätä, mikä järki sopia?#työmarkkinat #liitonmies https://t.co/yj609BnI92 — Anna Storm (@AnnaStormy) October 30, 2020

Sovittelussa oli tänään näköjään yhteisymmärrys jatkosta. Kuitenkin Pro samalla ilmoitti kolmen päivän tukilakosta ikään kuin huomenlahjana. Tämmöisen kumppanin kanssa muut osapuolet joutuvat yrittämään saada jotain rakentavaa aikaan. Ei käy kateeksi 🤷🏻‍♂️. #työmarkkinat https://t.co/enFtD5TTFO — Tuomas Aarto (@TuomasAarto) October 30, 2020