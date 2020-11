Pron lakkoilulle täystyrmäys – ”poliittinen ristiretki”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kaupan liiton mielestä kyseessä on räikeä esimerkki työrauhajärjestelmän vakavista ongelmista.

Kaupan liiton mukaan Ammattiliitto Pro jatkaa päätöntä lakkoiluaan Suomen Kotidatassa ja aloittaa seitsemännen lakon.

Pro on tänään ilmoittanut uudesta kuukauden mittaisesta lakosta 25. marraskuuta –22. joulukuuta. Syyksi Pro on ilmoittanut yrityksessä noudatettavat työsuhteen ehdot.

– Älytöntä on se, että yritys joutuu lakkoilun kohteeksi kiistasta, joka on jo ratkaistu syyskuussa. Tuolloin työtuomioistuin totesi yksimielisesti, että Kotidatassa voidaan soveltaa Kaupan TES:n ehtoja. Pron vaatimuksen mukaan lakkoilu loppuisi, jos Kotidata suostuisi maksamaan kaikille työntekijöille n. 500 euron palkankorotuksen. Perusteetonta vaatimusta tuetaan lakkoilulla työpaikkojen menettämisen uhalla, Kaupan liitto toteaa tiedotteessa.

– Pro on moukaroinut Kotidataa jo neljä kuukautta ja järjestänyt kuusi lakkoa, joista neljä laitonta. Lisäksi se on mustamaalannut yritystä voimakkaasti julkisuudessa.

Valtakunnansovittelijan johdolla on soviteltu sitkeästi kuukausitolkulla.

Viimeisimmät sovintoneuvottelut päättyivät tuloksettomina maanantaina 9.marraskuuta Pron ehdottomuuden takia. Pro ei ole tinkinyt palkkavaatimuksestaan pisaraakaan. Se hylkäsi paikallisen sopimisen ratkaisun. Kotidata, Kaupan liitto ja PAM olisivat päässeet sopuun paikallisesta, Kaupan TES:n päälle yrityksessä henkilöstön kanssa yhteistyössä rakennettavasta ratkaisusta.

– Tilanne on monella tapaa käsittämätön. Kieltäytymällä paikallisesta ratkaisusta ja yksittäisten työsuhdekiistojen selvittämisestä Pro ei halua olla osana ratkaisua. Pro syyttää työnantajaa luottamuspulasta, mutta miten Pron lakkoilu rakentaa luottamusta työpaikalla, kysyy Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala.

Kaupan liiton mukaan muut riidan osapuolet olisivat valmiit ratkaisemaan henkilöstön huolet, mutta todellisuudessa Prolle ainoa merkittävä ehto on ICT- alan TES:n mukainen, noin 430–570 euron takuupalkankorotus.

– Tämä on vailla kestävää pohjaa. Kyseessä on puhtaasti järjestöpoliittisesta ristiretkestä laajentaa ICT-alan TES:n soveltamista, Lavikkala toteaa.

Työrauhajärjestelmän ongelmat

Kaupan liiton mielestä Pron lakkomoukarointi on räikeä ja jopa kohtalokas esimerkki Suomen työrauhajärjestelmän vakavista ongelmista. Se myös osoittaa, ettei Pro arvosta työtuomioistuimen asemaa ja roolia.

– Karuinta on se, että Pro on valmis lakkomoukaroinnilla kaatamaan Kotidatan ja uhraamaan työntekijöiden työpaikat saavuttaakseen järjestöpoliittisen tavoitteensa. Pyhittääkö tarkoitus keinot? Kenen mielestä on oikein ja perusteltua, että Suomen työrauhajärjestelmä mahdollistaa tämän, Lavikkala kysyy.

Lakko on työntekijän perusoikeus, mutta se ei oikeuta käyttäytymään miten tahansa työnantajaa kohtaan. Laki edellyttää, että lakosta huolimatta työntekijän on aina käyttäydyttävä asiallisesti ja lojaalisti työnantajaansa kohtaan.

– Työsuhde-erimielisyydet ratkotaan muualla kuin sosiaalisessa mediassa. Valitettavasti siellä keskustelu on mennyt toistuvasti hyökkääväksi maalittamiseksi ja Kotidatan johdon mustamaalaamiseksi, Lavikkala toteaa.