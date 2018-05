Pron Jorma Malinen: Yrittäjien malli on kuin Kiinasta tai Meksikosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ay-johtajan mukaan diktatuurimaissa yritykset estävät vapaan järjestäytymisen perustamalla työnantajien valvomia ammattiliittoja.

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen hämmästelee Suomen Yrittäjien ilmoitusta kannustaa yrityksiä maksamaan työntekijöiden työttömyyskassamaksut Yleiseen työttömyyskassaan.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen mukaan moni liitto kytkee perusteettomalla ja joskus harhaanjohtavalla tavalla työttömyyskassan ja ammattiliiton jäsenyyden puolustaakseen asemaansa.

– Haluamme herättää keskustelua siitä, että työttömyyskassa ja ammattiliitto ovat eri asioita eikä niitä pidä perusteetta koplata, hän toteaa tiedotteessaan.

Malisen mielestä Pentikäinen haluaa työnantajille direktio-oikeuden työntekijöiden järjestäytymiseen.

– Mallihan on kuin suoraan Kiinasta tai Meksikosta, jossa yritykset päättävät työntekijöittensä järjestäytymisestä. Pentikäisen idea on siis jo diktatuurimaissa keksitty, Malinen toteaa tiedotteessaan.

Hän muistuttaa, että monissa diktatuurimaissa yritykset estävät työntekijöidensä vapaan järjestäytymisen perustamalla työnantajien valvomia ammattiliittoja.

– Haluaako Pentikäinen muutkin diktatuurimaiden työelämän rakenteet Suomeen, Malinen pohtii.

Suomen Yrittäjien esitys on Pron mielestä kyseenalainen työsopimuslain ja yhdenvertaisuuslain näkökulmasta. Työsopimuslain mukaan työntekijöitä tulee kohdella tasapuolisesti. Tällöin yrityksen, joka maksaa työntekijän kassamaksun YTK:lle, tulisi maksaa myös järjestäytyneiden työntekijöiden kassamaksut. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä ammattiyhdistystoiminnan perusteella.

– Prolle sopii, jos Suomen Yrittäjien jäsenyritykset haluavat maksaa kaikkien työntekijöittensä työttömyyskassamaksut. Pron Työttömyyskassa voi varmasti lähettää halukkaille yrittäjille tilinumeron, johon kassamaksut voi tilittää, Malinen toteaa.

Pro on Malisen mukaan aktiivisesti käynyt keskustelua yritysten kanssa työelämän uudistamiseksi kaikille paremmaksi.

– Olemme keskustelleet aiheesta myös Pentikäisen kanssa. Hänen viimeaikaiset avauksensa ovat halveksivia hyökkäyksiä noin kahta miljoonaa järjestäytynyttä palkansaajaa ja ammattiyhdistysliikettä vastaan. Työelämän kehittäminen on vakava asia, jonka Pentikäisen ”poppoo” uhkaa vesittää pellemäisillä esityksillään, Malinen harmittelee.

Hänen mielestään tällaisilla heitoilla työmarkkinatoimijoiden välinen luottamus murenee yhä pienemmiksi palasiksi.

– Kieltämättä on vaikea uskoa, että kyse on edes vakavasta esityksestä, niin kaukana se on länsimaisesta demokratiasta ja järjestäytymisvapaudesta, Malinen toteaa.



