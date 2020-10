Prolta lakkovaroitus Elisaan ja Teliaan – Palta: ”Haikäilemätöntä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ammattiliitto Pro aloittaa kolmen päivän tukilakon Elisassa ja Teliassa.

Tämän lisäksi lakko koskee näiden alihankkijoita ja vuokratyöntekijöitä Baronassa, Rainmakerillä ja Leadissä Elisaan ja Teliaan liittyvissä toiminnoissa keskiviikkona 4. marraskuuta kello 6. Tukilakko kestää perjantaihin 6.11. kello 23.59 saakka.

Pron mukaan taustalla ovat ICT-alan alihankintapalveluita tuottavan Suomen Kotidatan työehtokiista ja henkilöstön alipalkkaus. Kotidata maksaa henkilöstölleen lähes puolet pienempää palkkaa kuin vastaavat ICT-alan yritykset.

Kiistaa on ratkottu tällä viikolla valtakunnansovittelijan johdolla.

– Olemme valmiita tekemään sopimuksen tilanteen ratkaisemiseksi, mutta työnantajapuolella ei näytä olevan siihen halua, puheenjohtaja Jorma Malinen (sd.) Ammattiliitto Prosta sanoo.

Ammattiliitto Pron ICT-alan sopimusala-asiamies Seppo Lundgren mukaan työnantajapuoli ei ole tullut todellisuudessa yhtään vastaan asian ratkaisemiseksi.

– Heidän esityksensä pitäytyy samoissa raameissa, jotka heillä ovat olleet alusta lähtien. Sitä vastoin Pro on tehnyt hartiavoimin työtä ja esittänyt ratkaisumalleja sovun saavuttamiseksi. Emme ymmärrä, miksi Kotidata on paaluttanut itsensä paikalleen, hän sanoo.

Pron mukaan Elisan ja Telian toimihenkilöt sekä heidän alihankkijoidensa henkilöstö eivät hyväksy Kotidatan henkilöstön työsuhteen ehtojen polkemista ja epäasiallista kohtelua.

– Vetoamme Elisan ja Telian johtoon asian ratkaisemiseksi. Jos Kotidatan toiminta hyväksytään, ongelma laajenee. Yritystä käytetään ennakkotapauksena, ja ennen pitkää teleoperaattoreiden työt valuvat matalien palkkojen alihankkijoille, ICT-alan sopimusalavastaava Mika Mäkelä Ammattiliitto Prosta sanoo.

Hänen mukaansa tilanteesta kärsivät niin alan yritykset kuin työntekijätkin.

– Kotidatassa työntekijät saavat täsmälleen samasta työstä vähemmän palkkaa kuin muissa alan yrityksissä. Myös alan yritysten näkökulmasta kilpailuasetelma on epäreilu.

Kotidatassa on meneillään neljän viikon työnseisaus, joka loppuu maanantaina 16.11.

Palta: Häikäilemätöntä toimintaa

Ammattiliitto Pro jatkaa työmarkkinahäiriköintiä ICT-alalla tukeakseen omia järjestöpoliittisia pyrkimyksiään, Palvelualojen työnantajat Palta ry toteaa.

Pro on vaatinut, että Kaupan alan työehtosopimukseen sidottu Suomen Kotidata noudattaisi Kaupan liiton työehtosopimuksen sijasta ICT-alan toimihenkilöiden työehtosopimusta. Työtuomioistuin totesi syyskuussa antamassaan ratkaisussa yksimielisesti kaupan alan työehtosopimuksen oikeaksi työehtosopimukseksi Kotidatassa.

Kotidata on kaupan alan yritys, jolla on asiakkaina teleoperaattoreita, mutta myös muita yrityksiä useilta eri aloilta. Asiakasyritysten toimiala ei kuitenkaan määritä yrityksen soveltamaa työehtosopimusta, vaan yrityksen oma päätoimiala.

Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarton mukaan Pro yrittää vaikuttaa sovellettavaan työehtosopimukseen painostamalla tukilakoilla operaattoreita, jotta nämä puolestaan painostaisivat Kotidataa noudattamaan ICT-alan työehtosopimuksen mukaisia työsuhteen ehtoja.

– Ratkaisuja on etsitty useiden viikkojen ajan sekä yritystasolla henkilöstön kanssa käydyissä keskusteluissa että valtakunnansovittelijan toimistossa. Pro on hylännyt kaikki esitetyt ratkaisuvaihtoehdot. Pro ei näytä kunnioittavan edes työtuomioistuimen ratkaisua eikä myöskään työnantajan järjestäytymisvapautta, Aarto sanoo.

Palta pitää Pron toimintaa käsittämättömänä ja vastuuttomana.

– Pron tavoitteena näyttää olevan ICT-alan työehtosopimuksen soveltamisalan laajentaminen toisen työntekijäliiton reviirille ja asianmukaisesti valitun toisen liiton luottamusmiehen syrjäyttäminen. Tällaisella toiminnallaan Pro vaarantaa työmarkkinajärjestelmän toimivuuden, Aarto toteaa.

Hänen mukaansa Pron toiminta asettaa koko työehtosopimusjärjestelmän kyseenalaiseen valoon.

– Sopimusten tekemisen idea on, että niillä saavutetaan työrauha. Tällä hetkellä työrauha on kuitenkin vain teoreettinen, koska siitä riippumatta ammattiliitot mellastavat mielensä mukaan, mikäli näkevät sen tukevan omia tavoitteitaan. Tähän vaikuttaa osaltaan myös löperö lainsäädäntömme. Voidaan perustellusti kysyä, mikä on työehtosopimusten tekemisellä näissä olosuhteissa saavutettu hyöty, Aarto toteaa.

Aarto katsoo, että yritysten oikeusturva näyttää olevan täysin olematon ja yhteiskunnan kyky ryhtyä havaittujen epäkohtien korjaamiseen heikko, sillä nykyinen työrauhajärjestelmä on täysin hampaaton tällaisten työmarkkinahäiriköiden taltuttamisessa.

– Työehtosopimuksen soveltamista ei määrittele ammattiliiton yksipuolinen sanelu ja lakkoilu. Työtuomioistuin on Kotidatan asian ratkaissut ja myös Pron pitäisi tätä kunnioittaa. Toistuva lakkoilu Kotidatassa ja laajat tukilakot operaattoreissa työrauhan vallitessa romuttavat Pron uskottavuuden sopimuskumppanina, Aarto toteaa.

– On todella harmillista, että Pro käynnistää laajat tukilakot täysin ulkopuolisiin yrityksiin, kun sovitteluprosessi ja siinä sovittu asioiden selvittely on kesken. Nyt lakkoilun sijasta tarvittaisiin asioiden ratkaisemista neuvotteluteitse, toteaa puolestaan Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala.