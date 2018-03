Projektijohtaja Päivi Nerg: Sote-uudistuksessa on kriittisiä kohtia

Maakunta- ja sote-uudistuksen johtajan mielestä kerralla ei tule valmista, mutta liikkeelle on hyvä päästä.

Maakunta- ja sote-uudistuksen projektijohtaja Päivi Nerg valtiovarainministeriöstä myöntää, että sote-uudistukseen liittyy huolenaiheita.

– Kriittisiä kohtia on tunnistettu ja kerralla ei tule valmiiksi. Mutta liikkelle on nyt hyvä päästä, Nerg kirjoittaa Twitterissä.

Projektijohtaja on jakanut MustRead-verkkojulkaisun johtavan politiikan tutkijan, poliittisen historian dosentti Erkka Railon tviitin.

Railon mielestä kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.) nosti esille tärkeitä huolenaiheita eilisessä sote-ulostulossaan.

– Silti ajattelen, että soten torppaaminen nyt johtaa vain siihen, ettei tule mitään uudistusta. Taas aloitetaan alusta. Ei ole hyvä sekään, Railo kirjoittaa.

Nerg toteaa, että hänellä on samanlaiset ajatukset.

Lepomäki kertoi eilen pitämässään tiedotustilaisuudessa, että hänen mielestään sote-uudistusta, maakuntauudistusta ja valinnanvapautta ei pidä viedä eteenpäin hallituksen esittämässä muodossa.

Lepomäki perustelee kielteistä kantaansa uudistukseen yksityiskohtaisesti blogikirjoituksessaan. Hänen mukaansa sote-ratkaisu ei toteuta sille asetettuja tavoitteita.

Hallitus on asettanut sote-uudistuksen tavoitteeksi palvelujen saatavuuden parantamisen, asiakaslähtöisyyden lisäämisen, terveyserojen pienentämisen sekä kustannusten kasvun hillitsemisen.

– Palveluntuottajan asiakkaaksi pääsee tulevaisuudessa helpommin, mutta se ei vielä tarkoita parempaa hoitoon pääsyä eikä varsinkaan kokonaisvaltaista hoitoa. Asiantuntijoiden mukaan ratkaisu ei pienennä terveyseroja, Lepomäki kirjoittaa.

Lisäksi esityksen suhde EU-oikeuteen on epäselvä.

– Sote-ratkaisun laskennallinen kustannussäästö nojaa valtion asettamaan budjettirajoitteeseen, joka todennäköisemmin pettää kuin pysyy. Ratkaisussa ei ole sisäänrakennettuja kannustimia kustannustehokkuuden aikaansaamiseksi. Lisäksi ratkaisu sementoi Suomeen uuden hallintorakenteen, josta on enemmän haittaa kuin hyötyä. Tästä hallintorakenteesta on tulevaisuudessa vaikea peruuttaa, vaikka sote-ratkaisu jouduttaisiin laatimaan uudelleen, Lepomäki kirjoittaa.

Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok.) mielestä Lepomäen sote-kannanotto on perusteltu ja se kannattaa lukea huolella myös valtiovarainministeriössä.

– Vieläkö kehdataan virkavastuulla väittää, että uudistus pienentäisi kestävyysvajetta, Vapaavuori kysyy Twitterissä.

Hän ei usko, että kukaan kumoaa Lepomäen pääargumentteja.

