Professorit HS:ssä: ”Muistisairaat eivät osaa yskiä nenäliinaan”

Kirjoittajat toteavat myös, että vaikka hoitajien testausta on lisätty, tänään ei-sairaaksi todettu hoitaja voi jo huomenna olla oireeton kantaja. Professorit kannustavat syyllisten etsimisen sijasta keskittymään hoitokotien toiminnan kehittämiseen liittyen niin suojaukseen kuin saattohoitoonkin. He kehottavat pohtimaan myös vaihtoehtoisia ja luovia ratkaisuja omaisten ja vanhusten väliseen yhteydenpitoon. Kirjoittajat muistuttavat, että hoitokodeissa asuu kaikkein haurainta riskiryhmää, jonka jäljellä oileva elinikä lasketaan ilman koronatartuntaakin keskimäärin kuukausissa eikä vuosissa. ”Omaisten vierailut on kielletty ja asukkaiden liikkumista on rajoitettu. Toimien tavoitteena on estää asukkaiden sairastumista, mutta ne voivat myös romahduttaa loputkin jäljellä olevasta toimintakyvystä ja elämänlaadusta”.