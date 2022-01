Professorin synkkä tilitys: Näiden vuoksi Suomi ajoi koronakarille

Martin Scheininin mukaan epidemianhallinnassa erehdyttiin tylppien ja tehottomien keinojen tielle.

Koronavirusepidemia on kiihtynyt viime viikkoina nopeaan tahtiin koko maassa, ja esimerkiksi HUS-alueella tautitapaukset kaksinkertaistuivat jouluviikon aikana.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan joulukuussa koronan aiheuttamaan sairauteen kuoli 229 suomalaista eli 28 enemmän kuin huhtikuussa 2020.

Professori Martin Scheinin näkee epidemianhallinnan taustalla useita epäonnistumisia. Hänen mukaansa koronaviruksen leviämisestä vallitsi pitkään virheellinen kuva maailman terveysjärjestö WHO:ta myöten, sillä pandemian alkuvaiheessa korostettiin pääasiassa käsihygienian ja pintojen pyyhkimisen merkitystä.

Kevään 2020 jälkeen tehdyissä tutkimuksissa on korostettu viruksen leviävän pääasiassa ilmateitse myös pienten aerosolien kautta, jotka voivat jäädä leijumaan sisäilmaan ja kulkeutua pidempiäkin matkoja. Monien asiantuntijoiden mukaan asiaa ei ole huomioitu riittävällä tavalla esimerkiksi ilmanvaihdon tehostamisessa kouluissa. Professori toteaa tilanteen johtaneen tylppien ja tehottomien keinojen käyttöön epidemianhallinnassa.

Martin Scheinin listaa lisäksi THL:n ja hallituksen juristien asiantuntemattomuuden, ”organisoidun pahantahtoisen disinformaation” sekä bisnes- ja ay-lobbauksen. Scheinin on aiemmin arvostellut muun muassa tehokkaampien maskien merkityksen vähättelyä Suomessa ja koronatoimien ennenaikaista purkamista alkusyksystä.

– Koronaepidemia on jo aiheuttanut valtavat taloudelliset kustannukset. Vähiten siellä missä sitä on hillitty ja eniten siellä missä on kuviteltu, että ensisijaista on pitää talous pyörimässä ja virus menee pois itsestään. Valitettavasti vielä isompi lasku maksetaan myöhemmin, Scheinin totesi.

