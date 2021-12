Professorin mukaan Suomi tukahdutti koronan jo kertaalleen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kevään 2020 viruskannat on saatu kitkettyä kokonaan pois.

Helsingin yliopiston keuhkosairauksien professori Marjukka Myllärniemi uskoo, että koronavirus voidaan tukahduttaa, jos niin halutaan. Hänen mukaansa Suomessa on tehty linjaus, että tukahduttamista ei edes yritetä. Hän sanoo aiemmin uskoneensa, että tukahduttaminen on mahdotonta, mutta jälkikäteen hänelle on selvinnyt, että Suomi tukahdutti viruksen kertaalleen keväällä 2020.

– Virustutkijat ovat osoittaneet, että kevään 2020 kannat saatiin kokonaan kitkettyä pois. Seuraava epidemia alkoi uusien mutaatioiden tultua rajojen yli. Tätä voidaan seurata viruksia sekvenoimalla, hän kirjoittaa Twitterissä.

Myllärniemi työskentelee myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ylilääkärinä. Hän on yksi tiukkoja rajoitustoimia vaatineen tutkijakirjeen allekirjoittajista. Kirje julkaistiin maanantaina.

Hän sanoo, että kesällä 2020 sairaalahoitoon joutuneet potilaat saivat viruksen oireettomilta kantajilta.

– Ne vähäiset potilaat, mitä meillä kesällä 2020 oli hoidossa (ymmärrän sen nyt), olivat oireettomien tai lievien oireiden häntiä, jotka näkyivät testissä vielä.

Myllärniemi uskoo, että korona olisi pysynyt tukahdutettuna, jos Suomessa olisi toimittu kuten Kiinassa ja Australiassa, sittemmin myös Japanissa. Se olisi edellyttänyt kovaa tavoitteenasettelua ja niihin sitoutumista. Hänen mukaansa suurin ongelma on ollut ”aerosolidenialismi” ja se, että varokeinona on painotettu käsien desinfioimista.

– Saan näppylöitä, kun edelleen nähdään kangasmaskeja ja visiirejä ainoina suojakeinoina. Ne ovat riittämättömiä. Ilmanvaihdon tehostaminen, tuuletus ja etäisyyden pito.

Myllärniemi sanoo, että covid-virus poikkeaa influenssaviruksesta ainakin yhdessä suhteessa.

– Toisin kuin esimerkiksi influenssaviruksella, covidilla ei ole löydetty uskottavia eläinkunnan isäntiä, joissa syntyisi uusia mutaatioita. Alpakkojen ja minkkien levittämänä tuskin kovin hyvin pysyisi yllä, jos tauti saataisiin ihmisistä pois. Ihminen tuntuu olevan epidemian pääisäntä.

