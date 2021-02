Professorin mukaan korona muuttuu vähemmän vaaralliseksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oxfordin yliopiston rokotehanketta johtava Andrew Pollard uskoo viruksen aiheuttaman vakavan taudinkuvan katoavan.

Oxfordin yliopiston rokoteryhmän johtaja, professori Andrew Pollard arvioi AstraZeneca-lääkeyhtiön kanssa kehitetyn koronarokotteen suojaavan myös Britanniassa levinneeltä uudelta B117-virusmuunnokselta.

Tutkijat odottavat asiasta lisätietoja lähipäivien aikana.

– Ennakoimme hyvää suojavaikutusta myös B117- eli Kent-muunnokselta, joka on levinnyt Britanniassa viime kuukausien aikana. Olemme asian suhteen melko varmoja, Andrew Pollard sanoi BBC Radio 4 -kanavan haastattelussa.

Huolta on aiheuttanut erityisesti E484K-mutaatio, jota on havaittu aiemmin Brasiliassa ja Etelä-Afrikassa levinneissä virusmuunnoksissa. Mutaatio on ilmeisesti kehittynyt itsenäisesti myös Britanniassa.

Andrew Pollardin mukaan mutaatiot osoittavat, että virus yrittää vältellä infektion ja rokotusten kautta muodostuvaa immuunivastetta. Professori ennustaa viruksen muuttuvan vähitellen vähemmän vaaralliseen muotoon eli tavallisten flunssavirusten kaltaiseksi.

– Mielestäni tämä kertoo tulevasta. Kyseessä on virus, joka jatkaa leviämistä. Toivon mukaan se tulee muistuttamaan muita koronaviruksia, jotka kiertävät väestössä jatkuvasti, mutta aiheuttavat vain nuhaa ja lieviä infektioita, Andrew Pollard sanoi the Times -lehden mukaan.

– Viruksen ainoa tavoite on tarttua ihmisestä toiseen. Mutta tulemme saamaan tarpeeksi vahvan immuunivasteen, joka estää viimeisen vuoden aikana nähtyä vakavaa taudinkuvaa, Pollard jatkoi.