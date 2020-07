Professorin mukaan ilmavoimat poisti hakaristin vaivihkaa

– Ilmavoimien esikunnan #hakaristitunnus RIP. Kuulostaako asialta, jota ei tule koskaan tapahtumaan, koska kunniakasta symbolia ei vaihdeta? Saanen siis tarjoilla uutisen: se on vaivihkaa vaihdettu, Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen sanoo Twitterissä.

Hän kertoo havainneensa jo jonkin aikaa, että hakaristin näkyvyys ilmavoimien kotisivuilla on ”hiukan aiempaa vähäisempi”. Teivainen toteaa saaneensa nyt vahvistuksen, että ilmavoimien esikunnassa on tehty ”joukko-osastotunnusten yhdenmukaistaminen ilmavoimien puolustushaaratunnuksen kanssa”.

Teivaisen mukaan hakaristi on yhä jäljellä joissain ilmavoimien tunnuksissa, mutta ei enää esikunnan tunnuksena tai olkamerkkeinä.

– Tärkeänä syynä tunnuksen muttamisessa ”neutraalimmaksi” on, että ulkomaanvierailujen yhteydessä nimenomaan olkamerkkien hakaristeihin on kiinnitetty huomiota, hän sanoo.

Uudistus on professorin mukaan tehty vähin äänin.

– Lehdistötiedotteita tai muutakaan tiedottamista ei tietääkseni ole katsottu tarpeelliseksi.

Teivo Teivainen huomauttaa, että esimerkiksi Wikipedian kuvapalvelussa Suomen ilmavoimien esikunnan joukko-osastotunnuksena on vieläkin hakaristi-symboli. Hänest muutos on kiinnostava etenkin sen keskustelun kannalta, mitkä tunnuksen maanpuolustukselliset hyödyt ja haitat ovat.

Suomen hakaristitunnukset nousivat tapetille esimerkiksi pari vuotta sitten, kun amerikkalainen Christian Science Monitor kertoi asiasta artikkelissaan. Teivo Teivainen arvioi tuolloin amerikkalaislehdelle, että tunnus voisi synnyttää vaikeuksia jopa Nato avun saamiseen sodassa Venäjää vastaan. Hän pohti, mitä tunnuksesta ajateltaisiin esimerkiksi Saksan, Ranskan tai Hollannin kaltaiisissa maissa.

Tuolloisessa julkisessa keskustelussa nousivat esiin niin tunnuksen pitäminen perinteenä kuin myös huoli sen mahdollisesti aiheuttamista väärinkäsityksistä.

Ilmavoimien esikunnan #hakaristitunnus RIP. Kuulostaako asialta, jota ei tule koskaan tapahtumaan, koska kunniakasta symbolia ei vaihdeta? Saanen siis tarjoilla uutisen: se on vaivihkaa vaihdettu. 1/n (ketju jatkuu) #hakaristi #ilmavoimat #puolustusvoimat #turpo pic.twitter.com/ID3BLhuFCA

#Hakaristi on jäljellä joissakin ilmavoimien tunnuksissa, mutta ei enää esikunnan tunnuksena tai olkamerkkeinä. Tärkeänä syynä tunnuksen muttamisessa ”neutraalimmaksi” on, että ulkomaanvierailujen yhteydessä nimenomaan olkamerkkien hakaristeihin on kiinnitetty huomiota. (3/n)

— Teivo Teivainen (@TeivoTeivainen) June 30, 2020