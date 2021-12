Professorin karu tarina omikronista: Testattujen ja rokotettujen bileistä tartunta lähes kaikille

University College Londonin professori ja yliopiston operaatiotutkimusryhmän johtaja Christina Pagel varoittaa koronaviruksen omikronmuunnoksen herkästä tarttumisesta.

Hän kertoo Twitterissä runsaasti huomiota keränneen varoittavan esimerkin.

– Ystäväni oli viime viikonloppuna pienissä juhlissa (11 ihmistä). Kaikki olivat ottaneet ensin negatiivisen pikatestin. Kaikilla on molemmat rokotteet ja kolmella myös tehosteet. Kaikki ikkunat pidettiin auki, hän selvittää.

Lopputulos oli karu. Pagelin mukaan kaikkiaan kahdeksan juhlavierasta on nyt saanut positiivisen tuloksen koronatestissä ja jäljellä olevista kolmesta kahdella on oireita ja he odottavat testiensä tuloksia.

– Tämä tapahtui Lontoossa, joten kyse on todennäköisesti omikronista. Se vain on *niin* tarttuva. Minun tehosterokotteen [kolmas annos] saaneella ystävälläni on lieviä oireita, mutta ei tämä mukavaa silti ole.

Professori Christina Pagel vetoaa painokkaasti ihmisiin, että kaikki rajoittaisivat kontaktejaan.

Myös THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta on jakanut Pagelin tarinan Twitterissä.

– Varsin tarttuvaa sorttia tuo omikron, hän summaa.

This was in London so it's likely this was Omicron. It's *so* infectious. My boosted friend has mild symptoms – but still not pleasant.

PLEASE PLEASE restrict your social activities! 2/2

— Prof. Christina Pagel (@chrischirp) December 15, 2021