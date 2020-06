Professorilla viikkokausien korona: Emme tunne tätä tautia

Oma koronavirustartunta yllätti Edinburghin yliopiston lasten tartuntatautien professori Debby Bogaertin.

Epidemian alkuvaiheessa sairastunut tutkija kertoo Guardianin kirjoituksessa kärsivänsä edelleen taudin oireista. Bogaertista tuli osa kasvavaa joukkoa lievästi koronavirukseen sairastuneita, joiden oireet kestävät viikkoja tai jopa kuukausia. Monet heistä ovat verrattain nuoria ja terveitä, eikä varmaa syytä erikoiseen ilmiöön tunneta.

– Vaikka olin hieman huolissani siitä, että tämä haittaisi kykyäni osallistua käsillä olleeseen ammatilliseen taisteluun virusta vastaan, odotin myös olevani toimintakunnossa viikon tai kahden jälkeen. Kuinka väärässä olinkaan, professori Debby Bogaert kirjoittaa.

King’s College Londonin oiretutkimukseen, jonka perusteella joka kymmenes koronavirusdiagnoosin saanut kärsii oireista vähintään kolmen viikon ajan.

Pitkäaikaisesti sairastavat ovat sen perusteella keskimäärin muita koronapotilaita nuorempia ja useimmat heistä ovat perusterveitä. Pitkittynyt tautimuoto on myös tavallisesti alkanut lieväoireisesta sairaudesta. Parantumisen sijasta potilaat kokevat pitkään kestävää väsymystä, päänsärkyä, yskää, hengenahdistusta ja rintakipuja sekä kärsivät kohonneesta sykkeestä, ruoansulatusoireista ja neurologisista ongelmista.

Debby Bogaertin mukaan oireet tuppaavat tulemaan ja menemään uudelleen ja uudelleen.

Kauan kestävä koronasairaus kertoo Debby Bogaertin mukaan, kuinka huonosti tunnemme taudin.

– Meillä ei toistaiseksi ole minkäänlaista ymmärrystä näitä pitkittyviä oireita aiheuttavista biologisista mekanismeista.

Teoriassa kyse voi professorin mukaan olla esimerkiksi uudelleen käynnistyvästä viruksen lisääntymisestä sairastuneen kehossa. Tämä voisi vaikuttaa myös tartuttavuuteen.

Pitkittyvien oireiden takana voisi kuitenkin professorin mukaan olla myös viruksen laukaisema voimakas immuunireaktio, joka aiheuttaa tulehdusta ympäri kehoa vielä siinäkin vaiheessa, kun virusta ei enää ole.

Kolmantena vaihtoehtona Debby Bogaert pitää bakteerin aiheuttamien keuhkokuumeiden kohdalla tavallisesti havaittua tilannetta, jossa tauti aiheuttaa keuhkoille, sydämelle ja muille elimille enemmän vaurioita kuin oireiden perusteella vaikuttaisi. Tällöin kyse olisi siitä, että potilas yksinkertaisesti tarvitsee enemmän aikaa parantuakseen.

– Ilman näitä tietoja emme tiedä, pysyvätkö pitkäaikaissairaat tartuttavina pitkiä aikoja tai onko heidän kohdallaan riskejä vakavista komplikaatioista. Emmekä etenkään tiedä, voisiko heidän ongelmiensa kestoa lyhentää hoidolla.

Pitkittyneestä koronaviruksesta kärsivät ovat ympäri maailmaa kerääntyneet hakemaan tukea ja jakamaan tietoa sosiaalisen median ryhmiin. Monet heistä kokevat, ettei heille ole tarjottu riittävästi apua.

Mikäli näitä potilaita ei auteta, on Debby Bogaertin mukaan riski siitä, että he voivat kärsiä peruuttamattomia vahinkoja, jotka johtavat kroonisiin sairauksiin.

Bogaert peräänkuuluttaa systemaattista tiedonkeruuta pitkäaikaissairaiden koronapotilaiden tilanteesta. Hänen mukaansa tähän voitaisiin käyttää tarkoitusta varten perustettuja klinikoita.

Suomessa ilmiön tutkimisen tärkeydestä on muistuttanut muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Markku Tervahauta.

Professori Debby Bogaert toteaa uuden pitkäaikaissairaiden ryhmän kertovan jälleen kaikkien mahdollisten tapausten testaamisen tärkeydestä.

– COVID-19 on näyttänyt viimeisen puolen vuoden aikana monet kasvot. Ensin se aiheutti suuren taakan akuutisti ja vakavasti sairaista, jotka tarvitsivat kattavaa hoitoa. Sitten se liitettiin harvinaiseen, mutta mahdollisesti vakavaan Kawasakin tautia muistuttavaan oireyhtymään lapsilla ja kolmanneksi huomattavasti yleisempään pitkittyneeseen tautiin lievän tartunnan saaneilla ja yleensä terveillä nuorilla aikuisilla, Bogaert sanoo.

– Tätä ei voi verrata tavalliseen flunssaan. Siksi meidän tulisi keskittyä rokotetta odottaessamme tukahduttamaan virusta niin paljon kuin mahdollista ja jopa yrittää eliminoida se.

👇Prof of Paediatric Infectious Diseases at Edinburgh Uni talks about her experience having COVID-19 & the growing group of young & previously healthy people becoming 'long-haulers'. https://t.co/M4azuVdO5w

— Devi Sridhar (@devisridhar) June 29, 2020