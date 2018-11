Professoriliiton puheenjohtaja: Tarvitsemme tiedevaalit

Professoriliiton puheenjohtaja nostaa tieteen ja tutkimuksen vahvasti esille ennen ensi vaaleja.

Professoriliiton valtuusto on valinnut professori Jouni Kivistö-Rahnaston liiton puheenjohtajaksi kaudelle 2019-2020. Hän on turvallisuustekniikan professori Tampereen teknillisessä yliopistossa.

– Seuraavista eduskuntavaaleista on syytä tehdä tiedevaalit. Tiede ansaitsee sekä arvonnousun että rahoitustason nousun, hän korostaa tiedotteessaan.

Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto julkistivat yhteiset vaali- ja hallitusohjelmatavoitteet jo kesäkuussa. Tavoitteena on saada yliopistojen ja tutkimuksen rahoitus kasvu-uralle.

– On hyvä, että tutkimusmenojen viiden vuoden mittainen supistuminen päättyi viime vuonna, mutta alamäen aikana kilpailijamaat ovat ajaneet ohi. Hallitus on linjannut, että tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus nostetaan neljään prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä. Tähän on vielä paljon takamatkaa, koska nyt tämä BKT-osuus on 2,7 prosenttia, Kivistö-Rahnasto toteaa.

Rahoitustason nostamisen ohella hänen mukaansa tärkeää on myös rahoituksen laatu.

– Tiukan tulosohjauksen rinnalle tarvitsemme tilaa pitkäjänteiselle vapaalle perustutkimukselle ja sen synnyttämille innovaatioille. Yliopistojen uudet tehtävät, kuten elinikäisen oppimisen edistäminen, vaativat nykyistä vahvempaa henkistä ja taloudellista sitoutumista myös yliopistojen ulkopuoliselta työelämältä.

Kivistö-Rahnaston mukaan Professoriliiton johdossa ymmärretään hyvin se, että kaikki intressitahot vaativat ennen vaaleja lisää rahaa.

– Siksi olemme korostaneet myös sitä, että tiedemyönteisen ilmapiirin luominen ei maksa mitään. Sillä on kuitenkin suuri merkitys kaikille niille, jotka tekevät tutkimusta, hän toteaa.