Professori Ylelle: Työlainsäädännössä on tapahtunut täyskäännös

Seppo Koskisen mukaan työntekijöiden suojelusta on siirrytty työllistämiskynnyksen mataloittamiseen.

Juuri eläköityneen työoikeuden professorin Seppo Koskisen mukaan vajaan neljän vuoden aikana työlainsäädännössämme on tapahtunut täyskäännös, kertoo Yle.

– On tapahtunut lähestymistavan muutos. Työntekijöiden suojelusta on siirrytty työllistämiskynnyksen mataloittamiseen. Ja tämä on sitten ymmärretty työntekijäpuolella etujen heikennyksenä, Koskinen sanoi Ylelle.

Seppo Koskisen mukaan hallituksen politiikkaa ohjaa ajatus, että yleisen edun nimissä pitäisi helpottaa yrittäjien asemaa. Aiemmin työlainsäädäntö on perustunut sille, että heikompaa eli työntekijää suojellaan.

– Työntekijäpuolella asiat nähdään aivan perustellusti heikennyksinä, jos esimerkiksi irtisanomiskynnystä mataloitetaan. Yrittäjien näkökulmasta on taas ihan ymmärrettävää, että he näkevät työllistämisen esteitä edessään, Koskinen sanoo.

Kolmikantainen asioiden valmistelu ja päätöksenteko on hiipunut. Yhtenä syynä tähän on Elinkeinoelämän keskusliiton luopuminen keskitetystä sopimisesta.

Kolmikantaisuus eli työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen yhteinen päätöksenteko auttaisi Koskisen mukaan hallitusta, joka on joutunut tämän tästä perääntymään hankkeissaan.

– Jotta työlainsäädännössä onnistuttaisiin, pitäisi kaikilla kolmella osapuolella eli työnantajilla, työntekijöillä ja lainvalmistelijoilla olla samanlainen näkemys siitä, mihin tähdätä. Nyt tällaista yhteistä näkemystä ja tähtäintä ei ole, Koskinen toteaa.