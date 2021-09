Professori Ylelle: Tehohoidon tarve pysynyt yllättävän korkeana

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vakavia tautitapauksia voi ilmaantua paljon, jos rokotuskattavuus ei nouse.

Koronaviruksen vuoksi sairaala- ja tehohoitoon joutuneiden määrä on pysynyt tasaisena elokuun puolivälistä lähtien. Viime viikkoina potilaita on ollut noin sata, joista 20–30 henkilöä on hoidettu teho-osastoilla.

Professori Matti Reinikainen sanoo Ylelle, ettei tehohoidon tarve ole vähentynyt odotetulla tavalla. Taustalla on erityisesti rokottamattomien suuri määrä.

Tilanteella on merkitystä myös rajoitusten purkamisen kannalta, sillä epidemiaa seurataan nykyisin tartuntamäärien sijaan sairaalahoidon tarpeella.

– Jos rokottamattomien määrä jää suureksi, myös vakavia tautitapauksia voi ilmaantua paljon, Reinikainen sanoo.

Hänen mukaansa tehtävää riittää yhä, sillä tauti voi levitä nopeastikin paikallisten tautiryppäiden myötä. Deltamuunnoksen aiheuttama epidemia-aalto räjähti Suomessa jalkapallon EM-kisaturistien myötä.

Tuoreiden tilastojen mukaan teho-osastoille joutuneiden koronapotilaiden kuolleisuus on 16 prosenttia. Helsingin Sanomien mukaan keskimääräinen hoitojakso kestää 11 vuorokautta.

– Joukossa on myös nuoria aikuisia, Matti Reinikainen toteaa.