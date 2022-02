Professori Ylelle: Nämä seikat huomioitava korkosuojauksessa

Korkojen nousuun voi varautua esimerkiksi säästämällä rahastoihin tai osakkeisiin.

Ylen suomalaispankeille tekemän kyselykierroksen mukaan moni asunnonostaja on reagoinut nouseviin korkoihin ostamalla lainaansa korkosuojan.

Pitkään jatkunut nollakorkojen aika on muuttumassa. Pankkien arvioiden mukaan asuntolainojen yleisin viitekorko vuoden euribor nousee plussan puolelle noin vuoden kuluttua.

Korkosuojausten hinnat kohoavat tällä hetkellä, kun markkinat odottavat korkojen nousevan.

Aalto-yliopiston rahoituksen professori Elias Rantapuskan mukaan korkosuojan hyödyllisyyttä ei voi tietää varmuudella etukäteen.

– Se riippuu jokaisen yksittäisen kuluttajan tilanteesta. Korkosuoja on yksi vaihtoehto asuntolainan korkoriskin hallitsemiseen, mutta se ei ole ainoa.

Rantapuska kehottaa miettimään, kuinka kireälle oma talous on viritetty. Korkosuojalla voi hakea turvaa, jos oman talouden liikkumavara on vähäistä. Suojausta ei välttämättä tarvita, jos kuukausitasolla on käytettävissä lainamenojen jälkeen löysää rahaa, jolla voi kattaa korkokulut.

Myös lainan suuruus ja kesto vaikuttavat tilanteeseen. Nousevista koroista koituvat kustannukset riippuvat huomattavasti siitä, kuinka suuri laina on ja montako vuotta sitä on jäljellä. Korkojen nousu ei ehdi aiheuttaa suuria kuluja, jos laina-aikaa on jäljellä vain pari vuotta tai lainapääoma on vähäinen. Päinvastaisessa tilanteessa korkosuojasta voi hyötyä enemmän.

Korkojen nousuun voi varautua myös ”omalla vakuutuksella” eli säästämällä säännöllisesti. Pankit neuvovat säästämään esimerkiksi rahastoon tai osakkeisiin.