Professori Ylelle: Mutaation vaaraa ei voi sulkea pois

Koronaan suhteen pitää pysyä valppaana, sanoo Ilkka Julkunen.

Uuden mutaation aiheuttamaa koronapandemiaa ei voi sulkea tulevaisuudessa pois, sanoo virusopin professori Ilkka Julkunen Ylelle. Julkunen kuitenkin muistuttaa, että tämänhetkinen pandemia on ensimmäinen tunnettu koronaviruksen aiheuttama.

– Ei sitä voi täysin poissulkea, mutta tämä koronavirus oli ensimmäinen koronaviruspandemia joka on tunnettu. Viimeisten sadan vuoden aikana, mistä meillä on hyvät tiedot, pandemia on yleensä ollut influenssan aiheuttama. Korona oli suuri yllätys koko maailmalle ja tiedeyhteisölle, Julkunen sanoo.

Julkunen on optimistinen rokotetilanteen suhteen, mutta toteaa, että suuren tuotannon käynnistäminen vaatii aikaa.

– Epidemiatilanne on kuitenkin maailmalla aika paha ja Suomessakin se on huonontunut nyt syksyn aikana, että kyllä näitä rajoitustoimia täytyy edelleen hyvin aktiivisesti jatkaa. Pitää olla hyvin valppaana sen suhteen, kun tulee näitä epidemiapyrähdyksiä eri puolilla Suomea ja eri puolilla Eurooppaa ja maailmaa, Julkunen arvioi.

Professori toivoo ihmiskunnan olevan jatkossa paremmin varautunut pandemioiden muodostamaan uhkaan.

–Toivottavasti ollaan valmiimpia, kyllä tästä on nyt hyvin paljon saatu lisää tietoa tästä koronaviruksesta ja ylipäätään pandemian hoidosta. Siinä mielessä toivottavasti yhteiskunnat ovat nyt huomattavasti paremmin valmistautuneita kuin esimerkiksi ihan tämän vuoden alussa.

Ilkka Julkunen työskentelee Turun yliopiston virusopin professorina.