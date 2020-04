Professori Ylelle: Hoivakotien kuolemista rikostutkinta

Professorin mukaan näytön saamiseksi tutkinta pitäisi aloittaa mahdollisimman nopeasti.

Kiuruvedellä sijaitsevassa hoivakodissa on kuollut kevään aikana 11 asukasta koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin. Se on yli kolmannes hoivakodin asukkaista.

Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen kertoo Ylen uutisille seuranneensa aiheesta käytyä julkista keskustelua. Hänen mukaansa on mahdollista, että Kallionsydämen tapahtumista aloitetaan rikostutkinta.

– Tutkinta pitäisi aloittaa yleisen edun nimissä. Vaikka siellä ei mitään rikosta olisikaan tapahtunut, tilanne olisi ilmapiirin kannalta parempi selvittää, Tolvanen sanoo.

Mahdollisia syytenimikkeitä voivat olla vaaran aiheuttaminen sekä kuoleman- tai vammantuottamus. Rikostutkintaa voivat pyytää omaiset. Koska syytenimikkeet ovat vakavat, voi poliisi toimia myös omasta aloitteestaan.

Jos poliisi ei ole aloitteellinen, voi valtakunnansyyttäjä tai muu toimivaltainen syyttäjä käynnistää tutkinnan. Aloite tutkintapyyntöön voi tulla myös aluehallintovirastolta tai Kiuruveden kaupungilta.

– Tämä ei voi jäädä omaisten arvioitavaksi ja harteille, silloin se menee väärin. Tässä on voimakas yhteiskunnan intressi, ja viranomaisten pitää siihen reagoida, Tolvanen sanoo Ylelle.

Itä-Suomen poliisista kerrotaan, että ainakaan toistaiseksi ilmoituksia tai tutkintapyyntöjä ei ole tullut. Poliisi ei ole myöskään oma-aloitteisesti selvittänyt asiaa.

Rikosvastuu ei koske pelkästään rivityöntekijöitä. Yrityksen johdon vastuun peruste voi olla esimerkiksi se, ettei ole annettu ohjeita tai jos ohjeita on annettu, niiden noudattamista ei ole valvottu. On myös mahdollista, että yritys ei ole antanut riittäviä resursseja toiminnan lainmukaiseen pyörittämiseen.

Korona on levinnyt myös muihin vanhusten hoivakoteihin. Helsingissä hoivakodeissa on kuollut viruksen vuoksi yhdeksän ikäihmistä. Aiemmin Yle on kertonut, että koronavirus on löytänyt tiensä myös Mehiläisen ja Esperin hoivakoteihin. Yritykset eivät kerro hoivakotien paikkakuntia.

Tolvasen mukaan näytön saamisen näkökulmasta tutkinta pitäisi aloittaa mahdollisimman nopeasti. Mitä enemmän aikaa kuluu, sitä vaikeampi on todistaa, jos virheitä on tehty.