Professori Ylelle: Al-Holin palautuksissa kyse juridiikasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jos Suomi olisi kiemurrellut, professorin mukaan olisi ollut riski toimimisesta kansainvälisten sopimusten vastaisesti.

Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotion mielestä Suomi on toiminut oikein perustein kotiuttaessaan al-Holin leiriltä suomalaislasten lisäksi kaksi äitiä, kertoo Yle.

– Jos Suomen valtio olisi kiemurrellut tästä pois ja selittänyt sitä muulla tulkinnalla tai kannalla, olisi ollut riski, että toimitaan kansainvälisten sopimusvelvoitteiden vastaisesti, Nuotio sanoi Ylelle.

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotion mielestä al-Holin palautuksissa on kyse oikeudellisesta arviosta, ei politiikasta.

– Oikeastaan en näe tässä poliittista aspektia tai poliittista harkinnanvaraa ollenkaan. Kyllä tämä on hyvin pitkälle nimenomaan juridiikkaa, Kimmo Nuotio sanoi.

Nuotio näkee, että Suomen valtion toimintalinjana on ollut aktiivisesti pyrkiä toimimaan kansainvälisten sopimusten ja Suomen perustuslain mukaisesti. Taustalla on viime kädessä lapsen oikeuksien yleissopimus, johon Suomi on sitoutunut sekä muun muassa Suomen perustuslain säännökset, jotka koskevat perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvollisuutta.