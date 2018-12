Valtiotieteen professori Ylellä: Ruotsiin oikeiston vähemmistöhallitus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Göran Djupsund povaa Ruotsin kokoomuksen puheenjohtajasta pääministeriä.

Ruotsin maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristerssonista tulee todennäköisesti Ruotsin uusi pääministeri, arvioi Åbo Akademin valtiotieteen professori Göran Djupsund.

Ruotsin valtiopäivät torjui viime viikolla sosialidemokraattien Stefan Löfvenin nousun pääministeriksi.

Djupsund korostaa, että ruotsidemokraatit ovat vaa’ankieliasemassa vahvan kannatuksensa turvin. Vanhat perinteiset blokit (punavihreä- ja porvariblokki) eivät saaneet enemmistöä eduskuntaan.

– Se tarkoittaa sitä, että Ruotsiin muodostetaan jonkinlainen vähemmistöhallitus. Veikkaisin, että Ruotsiin tulee konservatiivinen ja enemmän oikealle suuntautuva hallitus, jossa on mukana maltillinen kokoomus ja mahdollisesti kristillisdemokraatit. Liberaalit ja keskusta olisivat mukana hiljaisina tukipuolueina, Djupsund toteaa Ylen Ykkösaamussa.

– Ruotsidemokraatit nähtävästi äänestää tämän puolesta. Siitä sitten syntyy mekkala, että onko tämä ainoastaan ruotsidemokraattien turvin istuva hallitus.

Djupsund povaa maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristerssonista pääministeriä, mutta ei vielä seuraavalla eli kolmannella kierroksella.

Ruotsin valtiosäännön mukaan neljän pääministerin luottamuksesta äänestetään. Kaksi kertaa on yritetty ja kolmas äänestys on tulossa.

– Saattaa olla että vasta neljännellä kierroksella ehdokas menee läpi. Olettaisin, että se on Ulf Kristersson. Ruotsissa on tällä hetkellä kaksi puoluetta, joiden kannatus mielipidemittauksissa on äänikynnyksen (neljä prosenttia) alapuolella. Ne ovat vihreät ja liberaalit, Djupsund sanoo.

Djupsundin mukaan nämä puolueet saavat pelätä, että lentäisivät pois eduskunnasta, jos pidettäisiin uudet vaalit. Uusia vaaleja pelkäävät kaikki paitsi ruotsidemokraatit, joka on kasvattanut kannatustaan.