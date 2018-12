Professori Ylellä: Lukiolaisten väsymisestä pitäisi huolestua

Lukiolaisten stressi ja uupumus on lisääntynyt.

Joka kolmas lukiolainen kokee hukkuvansa koulutyöhön monena päivänä viikossa. Vielä useampi on ollut huolissaan omasta mielialastaan vuoden sisään, kertoo Yle.

Kasvatustieteen professori Juha T. Hakalan mukaan nykylukemat eivät ole yllätys, sillä suunta on ollut nähtävissä. Samalla yhteiskunnan stressipuhe levinnee tiedostaviin nuoriin.

– Tämä on asennekysymys. Työelämän huohottava rytmi on levinnyt kouluelämään, ja se on huolestuttavaa. Meillä on kiirettä ja övereitä ihasteleva elämäntapa, eikä se voi olla tarttumatta nuoriin, Hakala toteaa.

Hakalan mukaan viranomaisten pitäisi olla huolissaan lukiolaisten väsymisestä. Hän kritisoi opetushallitusta.

Hakalan mielestä puheet siitä, että lukiossa pitäisi valita varmuuden vuoksi vielä yksi kieli tai ottaa pitkä matematiikka, kasvattavat monen taakkaa turhaan.

– Ei nuorilla ole taustaa arvioida kriittisesti sellaista puhetta ja tehdä omia ratkaisuja, vaan he ottavat enemmän lastia kuin olisi tarviskaan.

Hakalan mielestä on ylipäänsä iso rasite vaatia järkeviä valintoja jo lukion alkuvaiheessa, jolloin nuori ei pysty suunnittelemaan ammatillista tulevaisuuttaan vielä täysin – eikä pidäkään.

Koulupäivät voivat olla pitkiä ja koulutehtäviin voi kulua viikossa jopa 30 tuntia.

– Siinä olisi työsuojeluvaltuutetulla kovastikin sanottavaa. Tämä on valvomaton asia, Hakala sanoo.

Kannuslaisella Tommi Jokisella kuluu koulussa 40 tuntia viikossa, ja sen päälle tulee tehtyä töitä opiskelun eteen 20–30 tuntia. Aikaa jää silti myös palautumiseen ja vapaa-aikaan sekä hyviin yöuniin.

– Stressi tulee ulos väsymyksenä, ja sitten se nukutaan pois kun pystytään, Jokinen kertoo.

Jokinen sanoo tekevänsä välillä asioita, joista tykkää. Se lievittää stressiä. Myös koulutöiden tekeminen ajoissa auttaa. Erilaiset projektit, isot koulutyöt ja koeviikot aiheuttavat kuitenkin painetta. Siksi Jokinen ottaa välillä rennommin.

– Että nyt haluan levätä, ja sitten vain otetaan huono numero, sanoo Jokinen.