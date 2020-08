Professori Ylellä: Hallitus unohtanut oikeusvaltion periaatteet

Etuuksien käyttö rangaistusluonteisesti on vierasta suomalaiselle yhteiskunnalle, korostaa perustuslakiasiantuntija.

Perustuslakiasiantuntija, Tampereen yliopiston hallintotieteen apulaisprofessori Pauli Rautiainen arvostelee Ylellä hallituksen oikeusajattelua. Lain mukaan jokainen karanteeniin määrätty saa ansionmenetykset korvaavaa tartuntatautipäivärahaa. Nyt hallitus selvittää tämän kiertämistä.

– Jos ihminen pannaan karanteeniin, hänen kuuluu saada päivärahaa, oli hän käyttäytynyt miten tahansa. Vaikka hän olisi käynyt tartuntariskialueella, lain edessä hän on yhdenvertainen, Rautiainen korostaa.

Professori arvostelee Sanna Marinin (sd), Li Anderssonin (vas.) ja Maria Ohisalon (vihr.) esittämää ajatusta tartuntatautipäivärahan viemistä pois niiltä, jotka ovat ”kunniattomasti altistuneet” matkustamalla koronariskialueelle.

– Koko ajatus siitä, että me luokittelisimme ihmiset oletusten perusteella kunniallisiin ja kunniattomiin, oikeutettuihin ja ei-oikeutettuihin on perustavalla tavalla ristiriidassa meidän oikeusvaltion perusperiaatteiden kanssa, Rautiainen sanoo.

Rautiainen korostaa, että tartuntautipäivärahan ideana on, että tautia mahdollisesti levittävä on poissa työstä ja uskaltaa ilmoittaa viranomaisille vierailleensa tartuntariskialueella. Rautiaisen mukaan on unohdettu mitä varten kyseinen etuus on olemassa.

– Tartuntatautipäiväraha maksetaan siksi, että ihminen, jolla ei ole muuten varaa, saataisiin pysymään poissa töistä.

Kyse on oikeusvaltioperiaatteesta.

– Kysymys siitä, että tämäntyyppisiä etuuksia haluttaisiin alkaa käyttää rangaistusluontoisesti, heijastelee sen tyyppistä ajattelua, joka on ollut aiemmin täysin vieras ja aivan ei hyväksyttävissä oleva suomalaisessa yhteiskunnassa, painottaa Rautiainen Ylelle.