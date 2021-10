Professori: Yhteiskunta on rokottamattomien panttivankina

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vapauden mukanaan tuoma vastuu on alkanut unohtua, Olli Tenovuo toteaa.

Saamme toistuvasti eri lähteistä – pääosin etulinjassa olevilta terveydenhuollon ammattilaisilta – tietoa siitä, miten rokottamattomien henkilöiden sairastuminen kuormittaa terveydenhuoltoa niin, ettemme kykene tarjoamaan tarvittavaa hoitoa muihin sairauksiin, kirjoittaa professori, ylilääkäri Olli Tenovuo Turun Sanomien mielipidekirjoituksessaan.

– Vaarassa alkavat olla myös monet terveydenhuollon ammattilaiset silkan työuupumuksen takia. Lisäksi yleinen hoitovelka kasvaa, mikä myös aiheuttaa turhia sairastumisia, jopa kuolemia, Tenovuo sanoo.

Hän muistuttaa, että hallitus on yhteiskuntaa avatessaan todennut, ettei yhteiskunta voi olla rokottamattomien panttivankina.

– Tämä on aivan totta ja moraalisesti oikein, mutta suuri rokottamattomien määrä on johtanut siihen, että yhteiskunta on edelleen näiden henkilöiden panttivankina edellä kuvatulla tavalla.

Tenovuon mukaan tilanne johtaa osin perustuslain vastaiseen tilanteeseen, jossa yhteiskunta ei enää pysty turvaamaan kaikkien kansalaistensa oikeutta elämään ja turvallisuuteen.

– Tämä vain siksi, että osa kansalaisista on päättänyt uskoa valheelliseen terveystietoon tai jostain muusta syystä päättänyt jättää rokotuksen ottamatta. Ne, joilla oikeasti on terveyteen liittyvä hyväksyttävä peruste rokottamattomuudelle – kuten todettu suuri riski vakavaan allergiseen rokotusreaktioon – ovat ainoa hyväksyttävä poikkeus. Kaikki muu on nykytilanteessa suurta itsekkyyttä ja välinpitämättömyyttä, josta aiheutuu yhteiskunnalle mittavia ongelmia, hän kirjoittaa.

Professori arvioi, että nykyinen yhteiskuntamme on korostanut vapautta niin paljon, että vapauden mukanaan tuoma vastuu on alkanut unohtua.

Tenovuo muistuttaa, että tartuntatautilain 47 pykälän mukaan ”Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää järjestettäväksi pakollinen rokotus, jos kattava rokottaminen on välttämätöntä väestön tai sen osan hengelle ja terveydelle vakavaa vahinkoa aiheuttavan yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi. Pakollinen rokotus voidaan rajoittaa myös tiettyyn väestön osaan, ryhmään tai ikäluokkaan.”

– Olisiko nyt aika ottaa tämä käyttöön, kun on selkeästi nähtävissä, että muilla toimin ei perustuslain suomaa turvaa nykytilanteessa kyetä toteuttamaan? Samalla voitaisiin miettiä, millä tavalla valheellisen yleistä turvallisuutta vaarantavan terveystiedon levittäminen voitaisiin kriminalisoida, professori esittää.