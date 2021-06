Professori: VTV:n pääjohtaja onnistui yhdistämään eduskunnan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eduskunta päätti yksimielisesti irtisanoa Tytti Yli-Viikarin pääjohtajan virasta.

Eduskunta päätti tänään keskiviikkona irtisanoa Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin. Päätös oli yksimielinen.

– Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja onnistui yhdistämään eduskunnan, Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen toteaa Twitterissä.

Eduskunnan täysistunto teki päätöksen pääjohtajan irtisanomisesta kansliatoimikunnan lausunnon perusteella. Kansliatoimikunnan mukaan luottamus Yli-Viikarin edellytyksiin ja kykyyn toimia VTV:n pääjohtajana on kokonaisuutena arvioiden hänen toimintansa johdosta romahtanut.

– Näin ollen hänen ei ole mahdollista jatkaa tehtävässään, kansliatoimikuntaa johtava eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) sanoi tiedotustilaisuudessa eilen tiistaina.

Kansliatoimikunnan päätös oli yksimielinen.

Irtisanomisen perusteena olevat erityisen painavat syyt käyvät Vehviläisen mukaan ilmi eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietinnöstä.

Mietinnön täysistunnossa tänään esitellyt tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) kertoi valiokunnan saaneen 64 asiantuntijalausuntoa asiasta.

Hän totesi VTV:n olleen viime vuoden lopusta lähtien kielteisen julkisuuden kohteena pääosin pääjohtajan valtion varojen käyttöön liittyvien epäselvyyksien vuoksi.

– Tapahtunut on valiokunnan näkemyksen mukaan horjuttanut luottamusta tarkastusvirastoon valtionhallinnon ylimpänä ulkoisena tarkastajana, Alanko-Kahiluoto sanoi.

Tarkastusvaliokunta kiinnitti vakavaa huomiota erityisesti pääjohtajan matkalaskujen puutteellisiin tietoihin ja kuittien puuttumiseen. Pääjohtajan laskuista on tehty useita lisäselvityspyyntöjä virastolle.

Alanko-Kahiluoto kertoi, että Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen mukaan VTV:n toiminnassa havaitut puutteet ovat erittäin poikkeuksellisia eikä vastaavaa ole havaittu muualla valtionhallinnossa.

Pääjohtajan virkamatkoista kertyneitä Finnair Plus -pisteitä ei ole hyödynnetty pääjohtajan virkamatkojen yhteydessä. Pääjohtajalla on Finnair Plus -tiliin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, eikä virastolla ei pääsyä tilin tietoihin. Alanko-Kahiluoto kertoi Yli-Viikarin katsoneen, ettei hänellä ole velvollisuutta vastata kanta-asiakaspisteitä koskeviin kysymyksiin.

Myös tarkastusvaliokunnan mietintö oli yksimielinen.

