Professori: Viruksen kolmas aalto alkanut Britanniassa

Intian virusmuunnos uhkaa maan rajoitustoimien purkamista.

Britannian hallituksen tiedeneuvonantajiin kuuluva Cambridgen yliopiston professori Ravi Gupta varoittaa Intian virusmuunnoksen nopeasta leviämisestä.

Hänen mukaansa on selvää, että maa on tällä hetkellä kolmannen epidemia-aallon varhaisessa vaiheessa. Pääministeri Boris Johnsonin hallitus on pitänyt kiinni tavoitteesta, jonka mukaan yhteiskunta on määrä avata kokonaan 21. kesäkuuta mennessä.

Ravi Gupta huomauttaa, että tartuntamäärät ovat kasvaneet viime aikoina eksponentiaalisesti. Niistä kolme neljäsosaa on ollut Intian virusmuunnosta.

– Toki määrät ovat tällä hetkellä pieniä. Kaikki aallot alkavat matalasta määrästä tautitapauksia, jotka kytevät taustalla ja lopulta räjähtävät. Tärkeintä on huomioida, että näemme nyt uuden aallon ensimerkkejä, Gupta sanoo BBC Radio 4:n haastattelussa.

Rokotteista vastaava ministeri Nadhim Zahawi arvioi Times-lehdelle, että tällä hetkellä on meneillään ”rokotteiden ja viruksen välinen kilpajuoksu”. Kaikille yli 50-vuotiaille pyritään tarjoamaan lähiviikkojen aikana toinen rokoteannos suojavaikutuksen vahvistamiseksi.

Britannian väestöstä jo 58 prosenttia on saanut ainakin yhden rokoteannoksen. Ravi Guptan mukaan suojavaikutus voi hidastaa uuden aallon leviämistä, mutta huolena on ihmisten varovaisuuden herpaantuminen. Hän suosittaa rajoitusten jatkamista vielä heinäkuun puolelle.

– Jos arvioimme vaihtoehtojen hyötyjä ja kustannuksia, niin mielestäni lykkäykselle on vahvat perusteet, professori sanoo.