Professori varoittaa ydinaseista: Moskovalla vain huonoja vaihtoehtoja

Ydinaseiden historiaan erikoistunut professori Alex Wellerstein ei usko Venäjän presidentti Vladimir Putinin aloittavan täysimittaista ydinasehyökkäystä länsimaita vastaan.

Aloittaessaan hyökkäyksen Ukrainaan Putin vihjasi olevansa valmis käyttämään jopa ydinaseita, jos joku yrittää estää Venäjän aikeet Ukrainassa.

– Putinin hyökkäys ukrainaan näyttää olevan harhaanjohdettu ”Tehdään Venäjästä jälleen mahtava” -muunnelma, johon ei kuulu joutuminen ydinasehyökkäyksen kohteeksi. Joten hän ei aio tehdä mitään, mikä johtaa jonkinlaiseen kostoiskuun, professori Wellerstein toteaa Twitterissä.

Stevens Institute of Technology -yliopistossa työskentelevä Wellerstein pohtii, voisiko Putin kuitenkin harkita esimerkiksi taktisten ydinaseiden käyttöä Ukrainassa.

– Tai jopa demonstraatiota (jossain paikassa/jollain korkeudella ilman uhreja), jonka tavoitteena olisi pelotella länsimaat perääntymään tai saada Ukraina antautumaan?

Ydinaseet luokitellaan strategisiin (isoihin, pitkän kantaman pommeihin) ja taktisiin (pienempiin, myös taistelukentällä käytettäviin) ydinaseisiin.

– Se ylittäisi melko tiukasti vedetyn punaisen rajan kansainvälisten normien kannalta vuodesta 1945 lähtien. Se olisi iso juttu ja tarkoitettu sellaiseksi, Wellerstein sanoo.

Hän kertoo Putinin kyllä ylittävän joitakin näistä rajoista, viitaten novitshokilla ja poloniumilla tehtyihin myrkytyksiin.

– Ne ovat aggressiivisia normirikkomuksia, joiden avulla Putin sanoo: ”Katsokaa mitä olen valmis tekemään, mitä voin tehdä ja pääsen pälkähästä”, Wellerstein kertoo.

Laaja hyökkäys Ukrainaan on tämänkaltainen normirikkomus. Sama logiikka voisi professorin mukaan päteä taktisten ydinaseiden käyttöön.

Alex Wellerstein arvioi, että USA ja Nato eivät iskisi suorilta käsin täydellä ydinasearsenaalillaan Venäjää vastaan.

– USA ja Nato eivät ota riskiä tuhoutumisesta yksittäisen taktisen ydinaseen käytöstä.

Hän korostaa spekuloivansa ja toteaa, että USA:lla ja Natolla olisi todennäköisesti kolme erilaista vastausvaihtoehtoa:

– Ensiksi he voisivat vastata samalla mitalla omalla taktisella ydinaseellaan. Kyseessä voisi olla vastaavanlainen demonstraatio tai sotilaskohde (esimerkiksi venäläinen tukikohta Ukrainassa). En usko, että iskua tehtäisiin Venäjän maaperällä.

Toinen vaihtoehto olisi tilanteen eskaloiminen vastaamalla kahdella taktisella ydinaseella.

– Näin todettaisiin, että ”katsokaas, me voimme jatkaa tätä pidempään ja voimme tehdä vielä jotain pahempaa”, Wellerstein selittää.

Näihin kahteen vaihtoehtoon liittyy paljon riskejä. USA ja Nato eivät tiedä, perääntyisikö Putin vai ryhtyisikö hän edelleen jatkotoimiin.

Kolmantena vaihtoehtona olisi Wellersteinin mukaan jännitteiden lieventäminen jättäytymällä pois tämänkaltaisesta kehityskulusta ja kääntämällä ulkoinen sekä sisäinen mielipide Putinia vastaan.

– USA ja Nato eivät vastaisi taktisilla ydinaseilla, vaan asettaisivat ehkä enemmän pakotteita ja tekisivät iskuja Venäjän joukkoja vastaan Ukrainassa.

Myös kolmannessa vaihtoehdossa olisi riskinsä.

– Sitä pidettäisiin merkkinä heikkoudesta, ja Venäjä voisi alkaa eskaloida tilannetta entisestään.

Alex Wellerstein ei osaa sanoa, mikä kolmesta edellä mainitusta vaihtoehdosta olisi todennäköisin.

– En tiedä. Enkä usko, että Natossa ja Yhdysvalloissakaan tiedettäisiin ennen tosipaikkaa.

Professorin mukaan tämä kaikki näyttää melko itsestään selvältä, ja se olisi ilmeistä myös Putinille ja hänen kenraaleilleen.

– Yhdessäkään edellä mainituista (skenaarioista) ei ole todennäköistä, että USA/Nato sanoisivat vain: ”No, ole hyvä ja ota Ukraina”. Ne ovat erilaisia ”jämeriä” vastauksia.

– Ja ne kaikki joko rajoittavat Putinin liikkumatilaa tai eskaloivat tilannetta. Ainoa tie ulos tilanteesta on perääntyminen tai eskaloiminen. Putinilla ei ole hyviä vaihtoehtoja. Kaikki tiet johtavat epävarmuuteen ja kenties erittäin huonoihin lopputulemiin.

Alex Wellerstein ei kuitenkaan pidä taktisten ydinaseiden käyttöä kovin todennäköisenä.

– Se on mahdollista, mutta pidän sitä melko epätodennäköisenä.

