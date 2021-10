Professori varoittaa rokotteiden tehon hiipumisesta – kolmas kierros välttämätön

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Italialaisprofessori mukaan koko väestö tarvitsee kolmannen koronarokotteen.

– Jos emme halua tapahtuvan sellaista, jonka näemme tapahtuvan nyt Britanniassa, kaikille on annettava kolmas rokotus, Padovan yliopiston mikrobiologian professori Andrea Crisanti sanoo yleisradioyhtiö RAI:n mukaan.

Britannian koronatartunnat ovat nousseet syyskuun lopusta lähtien yli 30 000 päivävauhtia. Sunnuntaina tartuntoja todettiin lähes 39 000. Italiassa koronatartuntoja on ollut vastaavana aikana 2 000-3 000 päivässä.

Professori viittaa koronarokotteiden tehon hiipumisesta.

– Tiedämme, että kuuden kuukauden jälkeen rokotuksista niiden teho laskee merkittävästi. Näin ollen riskiryhmät ja terveydenhuollon henkilökunta olisi rokotettava ensi tilassa.

– Sen jälkeen on (rokotuksille) on tarve koko julkisessa terveydenhuollossa. Kuusi kuukautta toisen rokotteen saamisen jälkeen väestö on alttiimpaa sairastua koronaan ja tartuttaa muita, Crisanti sanoo.

Andrea Crisanti oli ensimmäisiä, jotka havaitsivat, että koronaa levittivät tehokkaasti myös täysin oireettomat henkilöt. Hän aloitti asiaa koskevan tutkimuksen Vòn kaupungissa Padovan provinssissa maaliskuussa 2020.