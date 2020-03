Professori varoittaa: Korona saavuttanut Suomessa seuraavan vaiheen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronaviruksen eteneminen on nyt muuttunut eksponentiaaliseksi.

Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksen professori Jari Saramäki on julkaissut Facebookissa kuvan (alla) koronavirusepidemian leviämisestä Suomessa. Professorin julkaisemasta kuvasta selviää, että myös Suomessa koronaviruksen leviäminen on nyt eksponentiaalista: tartunnan saanut levittää viruksen keskimäärin noin kahteen läheiseensä ja sairastuneiden määrä kaksinkertaistuu vajaan viikon välein.

– Suomen tapausten määrän kehitys. x-akseli: päiviä siitä kun oli 2 tapausta, y-akseli: tapausten määrä. Sisempi kuva: data muodostaa suoran viivan logaritmisella asteikolla, mikä osoittaa että kasvu nyt eksponentiaalista, Jari Saramäki kertoo.

– Punainen katkoviiva on sovitettu eksponentiaalinen funktio. Isompi kuva: sama lineaarisella asteikolla. Ei hyvä.

Jari Saramäen mukaan on mahdollista, että eristystoimenpiteillä voidaan merkittävästi vaikuttaa eksponenttikertoimen ja huippuarvon kasvuun. Näin on käynyt hänen mukaansa jo ainakin Kiinassa ja Etelä-Koreassa.

– Italia näyttää lähipäivinä/viikkoina. Mutta tämä kasvuhan heijastaa aiempaa Italian-matkailua ja testaustiheyttä; voi olla että vähän laskee, kun sairastuneet matkailijat ja heille altistuneet loppuvat. Mutta seuraava aalto on leviäminen maan sisällä; silloin ensiarvoisen tärkeää, että liikkumista ja kontakteja rajoitetaan paljon ja *ajoissa*, Jari Saramäki ennustaa.

– Erot aivan valtavia, ja hidastelulla on uskomaton hinta.

Italiassa tilanne voi tosiasiassa muuttua paljon huonommaksi kuin Kiinassa. Italiassa on vain noin 400 tehohoitopaikkaa ja huomattavasti vähemmän hengityskoneita koronan varalta kuin Kiinan Wuhanissa. Myös maiden ikäpyramidit ovat erilaiset. Italian väestö on keskimäärin vanhempi, minkä on todettu lisäävän kuolleisuutta erityisesti vanhemmassa väestössä.

Suomessa tehohoitopaikkoja on käytännössä noin 230.

– Jos tehohoitoa tarvitsee sama 5-10% kuin muualla, katto tulee vastaan todella nopeasti, Saramäki kommentoi Italian tilannetta.

– Eli meillä voi tulla ikäviä lukuja myös. Mutta nyt on vielä aikaa toimia joten toimitaan!

