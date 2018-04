Professori väläyttää nikotiinituotteiden palauttamista apteekkeihin

Heikki Hiilamo ja Mervi Hara eivät pidä tupakkayhtiöiden savuttomuusjulistuksia uskottavina.

Tupakkayhtiöt ovat siirtymässä länsimaissa perinteisten savukkeiden kauppaamisesta nikotiinituotteiden markkinointiin, kirjoittaa Helsingin yliopiston professori Heikki Hiilamo Suomen ASH:n blogissa.

Vaikka tupakkasääntely ohjaa teollisuuden toimintatapaa, sen tavoite on Hiilamon mukaan edelleen sama – kaupallinen hyöty.

Hiilamo korostaa, että uusien nikotiinituotteiden käyttö yleistyy nopeasti, jos tähän kehitykseen ei puututa.

Kiistettyään vuosikymmeniä tupakan terveyshaitat tupakkayhtiötkin myöntävät nyt savukkeiden vaarallisuuden. Yhtiöt ovat tuoneet markkinoille uusia tuotteita, joita ne kutsuvat ”todennäköisesti vähemmän haitallisiksi”. Viestinnässään yhtiöt korostavat nyt pyrkimystä ”haittojen vähentämiseen”.

– Suomessa tupakkapolitiikka torjuu haittojen vähentämisen jyrkästi. Me pyrimme savuttomaan ja nikotiinittomaan maahan vuoteen 2030 mennessä. Ottamamme linja on tärkeä myös globaalisti. Kyse on siitä, millainen rooli nikotiinilla on tulevaisuuden yhteiskunnissa, Hiilamo toteaa.

Hiilamo korostaa, että jos tupakkateollisuuden annetaan edetä suunnitelmissaan, tulevaisuudessa nikotiinituotteista voi tulla yhtä yleisiä kuin savukkeet olivat 1940-luvulla.

– Yksi tupakkapolitiikan kohtalonkysymyksistä on, miten onnistumme vetämään rajan tupakkateollisuuden ja lääketeollisuuden nikotiinituotteiden välille.

– Tulevaisuutta ajatellen Suomessa kannattaisikin pohtia sitä, pitäisikö nikotiinikorvaushoitojen myynti palauttaa takaisin apteekkeihin. Lääkkeinä myytävien tuotteiden valvonta, mukaan lukien käytön valvonta, on paljon tarkempaa ja kattavampaa kuin tupakkatuotteiden valvonta, Hiilamo kirjoittaa.

Lapsista uusia kuluttajia

Suomen ASH:n toiminnanjohtaja Mervi Hara pitää todennäköisenä, että Suomen kielteinen suhtautuminen tupakkateollisuuden nikotiinivalmisteisiin johtaa erilaisiin painostusyrityksiin tupakkayhtiöiden taholta.

– Tupakkayhtiöiden uusi taktiikka on haastaa systemaattisesti valtioita oikeuteen, jos ne ottavat käyttöön toimenpiteitä, joiden avulla tupakkatuotteiden käyttö vähenisi. Emme kuitenkaan saa antaa kansainvälisten tupakkajättien ohjailla kansalaisten terveyttä koskevaa lainsäädäntöä, Hara toteaa tiedotteessaan.

Hiilamo ja Hara eivät pidä tupakkayhtiöiden savuttomuusjulistuksia uskottavina.

– Yhtiöt puhuvat länsimaissa savuttoman maailman puolesta, mutta markkinoivat samaan aikaan kehitysmaissa savukkeita uusille kohderyhmille, erityisesti lapsille ja naisille.

– Tupakkateollisuus on vastuussa noin seitsemän miljoonan ihmisen kuolemasta joka vuosi. Teollisuus ei välitä näistä kuolemista, koska tilalle löytyy aina uusia kuluttajia, Hiilamo ja Hara toteavat.