Professori vaatii: Ukrainalle heti suurin mahdollinen määrä aseita

Amerikkalaisen asiantuntijan mukaan yksikään Vladimir Putinin Venäjän naapureista ei ole turvassa hänen ollessaan vallassa.

Johns Hopkinsin yliopiston professori Eliot Cohenin mukaan länsimaiden pitää välittömästi aseistaa ja tukea Ukrainaa mahdollisimman suuressa mittakaavassa kiirettä pitäen.

– Tämä pitää sisällään kaikkien aseiden, myös lentokoneiden ja panssarivaunujen, toimittamisen Ukrainan asevoimien käyttöön, Cohen toteaa The Atlanticin mielipidekirjoituksessa.

Hänen mielestään länsimaiden ja erityisesti USA:n ei pidä hellittää Venäjään kohdistettua painetta ja sanktioita, vaikka Ukrainan ja Venäjän väliset rauhanneuvottelut etenisivätkin kohti jonkinlaista tulitaukoa.

Venäjän puolustusministeriö ilmoitti tiistaina vähentävänsä merkittävällä tavalla sotilaallista toimintaansa Kiovan ja Tšernihivin alueilla Ukrainassa. Asiasta kertoi maan varapuolustusministeri Alexander Fomin Istanbulissa käytyjen neuvotteluiden yhteydessä.

Venäjän on arvioitu keskittävän voimiaan enemmän Itä-Ukrainaan Donbassin alueelle. Ukrainan asevoimat ilmoitti jo aiemmin havainneensa useiden venäläisyksiköiden vetäytyneen rintamalinjan tuntumasta pohjoisessa. Ukrainan mukaan taustalla on hyökkäyksen epäonnistuminen ja Venäjän kyvyttömyys korvata kärsimiään tappioita.

Eliot Cohen korostaa, että mikään Venäjän lausunnoissa tai käytöksessä ei viittaa siihen, että presidentti Vladimir Putinin hallinnon pitkän aikavälin tavoite olisi muuttunut, vaikka Venäjän kerrotaan arvioivan uudelleen strategiaansa Ukrainassa.

– Venäjä haluaa alistaa Ukrainan, korvata presidentti Volodymyr Zelenskyin ja hänen alaisensa marionettihallituksella ja eliminoida maan itsenäisyyden. Venäläisten uutiskommentaattorien ja siviilijohtajien apokalyptinen retoriikka viittaa siihen, että sodan tavoite ei ole muuttunut, Cohen sanoo.

Venäjän asevoimat on kokenut takaiskuja ja kärsinyt kovia tappioita. Cohenin mukaan Venäjä saattaa kuitenkin rajata tavoitteitaan yrittäessään saada takaisin menettämänsä aloitteen sodassa.

Hänen mielestään lännen ei missään nimessä pidä palkita Moskovaa poistamalla pakotteita kokonaan, jos Venäjä hyväksyy neuvotteluja edeltäneen status quon. Vaikka viralliset pakotteet kumottaisiin, Cohenin mukaan olisi järkevää kehottaa länsimaisia yrityksiä luopumaan liiketoiminnasta Venäjällä.

– Olemme oppineet kuluneen kuukauden aikana jotain, joka meidän olisi jo pitänyt tietää: Vladimir Putinin vallan alla oleva Venäjä on erittäin vaarallinen valtio. Stalinistiset piirteet ovat ilmaantuneet uudelleen – esimerkiksi siviilien joukkokarkotukset – ja myös Putinin pyrkimykset ovat ilmeisiä, Cohen toteaa.

– Tämä on Vladimir Putinin sota, ja se on hänen nöyryytyksensä; yksikään Venäjän naapureista ei ole turvassa niin kauan kuin hän on vallassa. Yhdysvallat ei marssi Moskovaan, mutta olisi hyvä viestittää Venäjän turvallisuuseliitille, että heidän maallaan ei ole tulevaisuutta Putinin ollessa johtaja.