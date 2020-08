Professori USA:n ja Kiinan kiistasta: Suuntaa ei voi muuttaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Presidentinvaalien tulos ei välttämättä muuta USA:n Kiina-politiikkaa.

Useiden arvioiden mukaan Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteet eivät ole olleet näin huonot vuosikymmeniin.

Uutissivusto NPR kysyi asiantuntijoilta, voisivatko suhteet normalisoitua, jos demokraattiehdokas Joe Biden voittaisi USA:n presidentinvaalit marraskuussa. Vastassa on istuva republikaanipresidentti Donald Trump.

Paluuta vanhaan ei ole, arvioi Denverin yliopiston Kiina-USA-suhteisiin erikoistunut tutkija Sam Zhao.

– Vanhat hyvät ajat ovat ohi, hän sanoo.

Hän korostaa, että niin republikaanit kuin demokraatitkin puoltavat Kiinan haastamista. Tuoreiden mielipidemittausten mukaan myös kansalaisten asenteet Kiinaa kohtaan ovat tiukentuneet.

Presidentti Trumpin hallinto on määrännyt kiinalaisille virkamiehille pakotteita ihmisoikeusloukkauksista, asettanut kiinalaisia yrityksiä mustalle listalle, pidättänyt vakoilusta syytettyjä kiinalaisia, lakkauttanut Hongkongin erityisaseman, haastanut Kiinan aluevaatimukset Etelä-Kiinan merellä ja sulkenut Kiinan Houstonin-konsulaatin.

Boston Collegen valtiotieteiden professori Robert Rossin mukaan Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo yrittävää muokata kylmää sotaa muistuttavasta tilanteesta pysysväisluonteisen.

– Siten, kuka tahansa voittaa vaalit, olisi liian myöhäistä muuttaa suuntaa, Ross arvioi.

Joe Bidenin ulkopoliittinen avustaja Tony Blinken torjuu tämän lähtökohdan. Blinkenin mukaan Kiinan haukkumiseen ja syyllistämiseen perustuvalla politiikalla ei saavuteta paljon.

– Jos Biden voittaisi presidentinvaalit, hän toteaisi, että Kiina-kysymyksessä on yhtä paljon kyse meistä kuin heistä, Blinken sanoo.

Blinkenin mukaan Biden lähtisi siitä, että ensin pitää ratkaista oman maan ongelmat ja laittaa omat rivit suoriksi.

– Biden keskittyisi ensi kilpailukyvyn parantamiseen, demokratian elvyttämiseen, liittolaissuhteiden vahvistamiseen ja arvojen pönkittämiseen.

Asiantuntijoiden mukaan Kiina katsoo Yhdysvaltain voiman murentuneen kansainvälisellä tasolla. Varsinkin vuoden 2008 finanssikriisi oli käännekohta, ja tämä nähtiin Kiinassa Yhdysvaltain ajaman liberaalin demokratian epäonnistumisena.

Dartmouth Collegen apulaisprofessori Jennifer Lindin mukaan kilpailu määrittää myös tulevaisuudessa Yhdysvaltojen ja Kiina suhdetta riippumatta siitä, kuka on USA:n presidentti.

– Meneillään on merkittävä muutos suhteellisessa vallassa USA:n ja Kiinan välillä. Siinä on kyse paljon suuremmista tekijöistä ja voimista kuin pelkästään presidentti Trumpin toimista, Lind toteaa.

Asiantuntijoiden mielestä Kiinan voimistuessa ja muuttuessa yhä määrätietoisemmaksi molempien maiden pitää löytää uusia keinoja rinnakkaiseloon.

Bidenillä on kokemusta ulkopolitiikasta, ja hän on tavannut Kiinan presidentti Xi Jinpingin moneen kertaan aikana, jolloin molemmat olivat varapresidenttejä. Presidentti Trumpin kampanja on pyrkinyt maalamaan tämän ongelmaksi.

Bucknell Universityn tutkija Zhiqun Zhu pitää kuitenkin Bidenin ja Xin aiempaa suhdetta hyvänä asiana.

– Jos hän onnistuu rakentamaan uudelleen ammatillisen suhteen Xin kanssa ja luomaan vahvan henkilökemian, hän voisi vaikuttaa jollain tavalla Kiinan politiikkaan, Zhu sanoo.

– Jos tämä ei onnistu, on mahdoton sanoa, mikä lopputulos on.