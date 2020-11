Professori USA-vaaleista: Shokki ja yllätys

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Katri Sieberg pitää Donald Trumpin keräämää kannatusta outona tämän presidenttikauden ongelmiin nähden.

Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Katri Sieberg järjesti keskiviikkoaamuna USA:n presidentinvaalien valvojaiset Tampereen yliopistolla.

– Täytyy sanoa, että tämä on shokki ja yllätys minulle, Sieberg sanoi aamulla ääntenlaskentaa seuratessaan.

Katri Sieberg pitää Donald Trumpin jo keräämää kannatusta outona tämän presidenttikauden ongelmiin nähden.

– Neljäsosa miljoonaa ihmistä on kuollut koronaviruksen takia eikä presidentti ole hoitanut asiaa. Työttömyys on tosi korkealla tällä hetkellä. Black lives matter -liike on nostanut esiin ongelmia. Monet pelkäävät, että heillä ei ole samoja oikeuksia kuin muilla. Vähän odotin, että tulos olisi toinen.

Sieberg odotti yliopiston tiedotteen mukaan landslide- eli maanvyörymävoittoa demokraattien Joe Bidenille, mutta sellaista ei tullut keskiviikkoaamun ääntenlaskennassa.

Trumpin suosiossa ei Siebergin arvion mukaan ole kysymys vain tavallisesta poliittisesta kannatuksesta. Hänen arvionsa mukaan Trumpin kannattajat seuraavat Fox-uutiskanavaa ja pitävät muita valehtelijoina esimerkiksi koronauutisoinnissa.

Donald Trump ilmoitti keskiviikkoaamuna Suomen aikaa tiedotustilaisuudessa vievänsä asian korkeimpaan oikeuteen, jotta ääntenlaskenta voidaan lopettaa. Hän samalla väitti demokraattipuolueen suunnittelevan oikeustoimia vaalivoiton varmistamiseksi.