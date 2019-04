Onko Ukrainan vaalien suosikki myös Venäjän suosikki?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Professorin mielestä Vladimir Putin olisi tyytyväinen, jos Volodymyr Zelenskyi voittaisi presidentinvaalit.

Jos poliittisesti kokemattomasta näyttelijä-koomikko Volodymyr Zelenskyistä tulee Ukrainan seuraava presidentti, se hyödyttää ennen kaikkea Ukrainan korruptoitunutta eliittiä ja Venäjän presidentti Vladimir Putinia.

Näin arvioi amerikkalaisen Rutgers-yliopiston Ukrainan, Venäjän ja entisen Neuvostoliiton tutkimukseen erikoistunut professori Alexander J. Motyl uutissivusto Foreign Policyn julkaisemassa analyysissä.

Politiikan ulkopuolelta kisaan lähtenyt Zelenskyi ja presidentti Petro Poroshenko kohtaavat Ukrainan presidentinvaalien toisella kierroksella, joka on määrä pitää 21. huhtikuuta.

Motylin mukaan Zelenskyillä on muutama viikko aikaa kertoa äänestäjille tarkemmin politiikastaan. Hän on toistaiseksi vältellyt haastatteluja ja vaaliväittelyjä. Zelenskyi on pyrkinyt hyötymään kansan tyytymättömyydestä poliittista eliittiä kohtaan.

– Hänen poliittista kokemattomuuttaan ei voi piilotella. Zelenskyin kannattajat toivovat, että ehdokkaan neuvonantajat kykenevät kannattelemaan häntä ja peittämään hänen tietämättömyytensä, Motyl kirjoittaa.

Motyl ei pidä tätä kuitenkaan todennäköisenä. Hän korostaa neuvoantajien toimineen aikaisemmin Poroshenkon alaisuudessa.

– He hylkäsivät Poroshenkon tilanteen muututtua vaikeaksi. Se kertoo paljon neuvonantajien omistautumisesta eikä enteile hyvää Zelenskyille.

Motylin mukaan Zelenskyi saattaa jäädä kokonaan omilleen tai täysin riippuvaiseksi oligarkkien tuesta. Zelenskyitä on syytetty yhteyksistä rikkaisiin oligarkkeihin.

– Yksinään hän epäonnistuu uudistajana. Vaikutusvaltaisten oligarkkien sätkynukkena hänestä tulisi uudistusten vastustaja. Heikko presidentti olisi juuri sitä, mitä Ukrainan korruptoitunut eliitti ja Vladimir Putin haluavat, Motyl toteaa.

Zelenskyi on tullut tutuksi Kansan palvelija -sarjasta, jota on esitetty oligarkki Ihor Kolomoiskyin omistamalla tv-kanavalla. Zeleskyi esittää sarjassa Ukrainan presidenttiä, joka kritisoi Ukrainassa rehottavaa korruptiota.

Motyl viittaa suosittuun tv-sarjaan ja toteaa Zelenskyin olevan vaarallisella tavalla Venäjä-mielinen. Useiden asiantuntijoiden mukaan presidentinvaalien pääehdokkaat ovat kuitenkin suurelta osin EU-myönteisiä.

– On anteeksiantamatonta, että Venäjä ja maan presidentti loistavat poissaolollaan sarjassa, jonka fiktiivisessä maailmassa Krimiä ja Donbassia (nimitys separatistien hallussa oleville Donetskille ja Luhanskille) ei ole miehitetty. Sarjassa ei mainita lainkaan Venäjän yrityksiä kukistaa Ukrainan itsenäisyys.

– Tämä viittaa siihen, että sarjan päätuottaja Zelenskyi ei joko osaa käsitellä Ukrainaan kohdistuvaa todellista uhkaa tai mikä pahempaa, hän ei usko minkään uhkaavan Ukrainaa.

Motylin mukaan Zelenskyi olisi altis vakaville virheille joutuessaan tekemisiin Putinin kanssa.

– Hän saattaisi olla taipuvainen tekemään myönnytyksiä, jotka heikentäisivät Ukrainan suvereniteettia.

Motyl katsoo sarjan hyväksyvän Putinin narratiivin sivuuttamalla Krimin laittoman miehityksen ja sotatoimet Itä-Ukrainassa.

– Putin on selittänyt vuosien ajan, että Venäjän oli pakko vallata Krim ja hyökätä Itä-Ukrainaan pelastaakseen maa väitetyltä fasistijuntalta, joka syrjäytti Venäjä-mielisen presidentti Viktor Janukovitshin, uhkasi Ukrainan venäjänkielisten ihmisten henkeä ja suunnitteli liittyvänsä USA:n johtamaan imperialistiseen Natoon.

Motylin mielestä sarja viestii, että Venäjä ei ole syyllinen Ukrainan ongelmiin, vaan syypäitä ovat ennen kaikkea ”ukrainalaiset patriootit, jotka luulevat voivansa luottaa länteen”.

Motylin mukaan Poroshenko on viimeisen viiden vuoden virkakaudellaan vastustanut johdonmukaisesti Putinia ja pyrkinyt tekemään Ukrainasta elinkelpoista valtiota.

– Poroshenkon hallinto on toteuttanut poliittisia, taloudellisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurillisia uudistuksia ja astunut siten pois niin sanotusta venäläisestä maailmasta.

Motylin mukaan monet ukrainalaiset katsovat Poroshenkon kuitenkin epäonnistuneen oligarkkien vaikutusvallan riisumisessa ja sodan lopettamisessa.

– Jos Kansan palvelija -sarjaa voidaan pitää minkäänlaisena ohjenuorana, Zelenskyi saattaa vetää takaisin saavutetut uudistukset ja viedä Ukrainan takaisin ”venäläiseen maailmaan”.